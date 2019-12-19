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Справят новоселье Печать
19.12.2019 00:00

Новоселье на днях предстоит справить еще двум юным дубненкам, оставшимся без попечения родителей. Глава Дубны Максим Николаевич Данилов вручил девочкам ключи от квартир. Благодаря реализации государственной программы «Жилье» в нашем городе в этом году получили квартиры уже пятеро ребят.

Эта программа активно реализуется на территории всей Московской области. В этом году ключи от квартир получат более 700 ребят из 63 муниципальных образований. Жилье детям предоставляется на территории с развитой инфраструктурой и доступным транспортным сообщением, больше половины квартир, выделенных в Подмосковье, – в домах-новостройках. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 1,9 миллиарда рублей.

Анна Французова
  		 
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