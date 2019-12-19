16 декабря отметила свой очередной день рождения Нина Григорьевна Дьячкова.

24 года она работает в Совете ветеранов левого берега, а с 2002 года является председателем Совета. Нина Григорьевна принадлежит к тому героическому поколению, которое пережило суровые испытания Великой Отечественной войны, поднимало страну из руин и пепла в послевоенные годы, она является ветераном трудового фронта.

Общественная ветеранская деятельность требует большого внимание к людям, уважительного к ним отношения и заботы. Совет ветеранов левого берега тесно сотрудничает с администрацией города, Советом депутатов, с ГосМКБ «Радуга» и Дубненским машиностроительным заводом, другими городскими предприятиями, а также со школами города и учреждениями культуры.

Нина Григорьевна всегда подтянута, с красивой причёской. По-доброму позавидуешь её внешней и внутренней красоте! «Люблю быть в движении, среди людей», - так отвечает Нина Григорьевна на вопрос об источнике своей неувядаемой молодости.

Сегодня она даёт мудрые советы, вдохновляет нас своей удивительной трудоспособностью и жизнелюбием.

Дорогая Нина Григорьевна, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и плодотворной работы в Совете ещё долгие годы!

Совет ветеранов левобережья