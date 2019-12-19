В рамках сотрудничества с государственным университетом «Дубна» АО «ТЕНЗОР» регулярно проводит ознакомительные экскурсии по своим производственным площадкам, цехам и отделам для студентов профильных направлений.

13 декабря состоялась очередная такая встреча. На приборном заводе побывала группа третьекурсников Института системного анализа и управления (кафедра интеллектуального управления техническими системами, направление «Автоматизация технологических процессов и производств») под руководством доцента кафедры А.Н. Бугрова.

В сопровождении заместителя главного инженера по техническому обеспечению А.В. Алексеева ребята посетили механообрабатывающее производство, узнали об особенностях этого подразделения. Более детально они осмотрели комплексное сборочное производство, где осуществляется выпуск изделий (сборка, настройка, проведение испытаний). Ведущий инженер-технолог В.В. Паневин рассказал об организации технологической подготовки и контроля, оснащении, разработке и внедрении современных производственных процессов. На все вопросы студенты получили развернутые ответы.

Приборный завод не первый год сотрудничает с университетом «Дубна» по подготовке инженерных кадров. «ТЕНЗОР» принимает студентов на летнюю практику после третьего курса. Лучшим предлагается дальнейшая стажировка с выплатой зарплаты. График свободный, степень занятости стажер выбирает сам, это может быть половина или треть ставки - чтобы не страдала учеба.

- Мы считаем, что будущие инженеры должны как можно раньше получать наглядное представление о промышленных предприятиях, где многим из них предстоит работать. У нас действует программа наставничества, опытные сотрудники помогают молодежи приобретать практические навыки. По окончании стажировки с проявившими свои знания молодыми специалистами может быть подписан срочный трудовой контракт, и они продолжат свою деятельность в качестве штатных сотрудников. В нашем коллективе уже работают выпускники профильных факультетов университета «Дубна», - отметила заместитель начальника службы управления персоналом Елена Тихомирова.