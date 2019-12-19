В подразделение - поисково-спасательный отряд № 31 Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступила новая техника - снегоболотоход (мотовездеход).

«В настоящий момент в подразделении есть один автомобиль первой помощи и две аварийно-спасательных машины. Такой вездеход умеет ходить по тонкому льду, воде и бездорожью. Это незаменимая техника в нашей работе», - пояснил Сергей Салахатдинов.

Снегоболотоход можно использовать для доставки пожарно-спасательного оборудования, медикаментов и продуктов к местам чрезвычайных ситуаций, аварий и ДТП. С помощью этой техники можно провести эвакуацию пострадавших в объезд загруженных автомагистралей.

Анна ЛАПШИНОВА, старший эксперт Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»