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Спасатели получили новую технику Печать
19.12.2019 00:00

В подразделение - поисково-спасательный отряд № 31 Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступила новая техника - снегоболотоход (мотовездеход).

«В настоящий момент в подразделении есть один автомобиль первой помощи и две аварийно-спасательных машины. Такой вездеход умеет ходить по тонкому льду, воде и бездорожью. Это незаменимая техника в нашей работе», - пояснил Сергей Салахатдинов.

Снегоболотоход можно использовать для доставки пожарно-спасательного оборудования, медикаментов и продуктов к местам чрезвычайных ситуаций, аварий и ДТП. С помощью этой техники можно провести эвакуацию пострадавших в объезд загруженных автомагистралей.

Анна ЛАПШИНОВА, старший эксперт Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
  		 
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