Глава городского округа Дубна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Дубне Максим Данилов провел «Партийный час». Его основной темой стал вопрос о реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в нашем городе.

Презентацию проекта представила Людмила Александрова – координатор партийного проекта на местном уровне, член местного политсовета. Она подробно остановилась на значимости проекта для жителей наукограда, рассказала о мероприятиях, которые проводились в рамках проекта.

Планами по реализации проекта в первом полугодии 2020 года поделилась председатель Общественного совета партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Раиса Гуляева. «Мы продолжим обучающие семинары для собственников многоквартирных домов, начнем проводить уроки по вопросам ЖКХ для старшеклассников и студентов университета, расширим проведение тематических мероприятий во дворах», - подчеркнула она.

Различные формы проведения дворовых мероприятий, посвященных новогодним праздникам, Дню соседа, предложил член Общественного совета проекта, директор управляющей компании Михаил Шелепин.

«Мероприятия, проводимые в рамках партийного проекта, надо шире освещать в социальных сетях, в средствах массовой информации, привлекать большее количество активных молодых граждан города и не забывать поощрять их начинания и инициативы», - отметил Максим Данилов.

Татьяна АРИСТАРХОВА

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