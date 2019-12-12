На днях глава города Максим Николаевич Данилов побывал в Дубненском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник», где встретился с его директором Светланой Алексеевной Рудаковой, сотрудниками центра и его подопечными. Одной из основных тем встречи стала реализация в нашем городе губернаторской программы «Активное долголетие».

Летом этого года в Московской области стартовала губернаторская программа «Долголетие в Подмосковье». Она действует в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» и направлена на поддержку здорового образа жизни пожилых людей. Пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.

Глава города увидел условия, в которых занимаются участники программы, и пообщался с ними лично. Максим Николаевич отметил, насколько важно, когда люди пенсионного возраста (а в программе могут участвовать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) имеют возможность бесплатно заниматься творчеством, посещать занятия плаванием, йогой, танцами, повышать свою компьютерную грамотность, путешествовать. Все это стало доступным для лиц пожилого возраста благодаря программе «Активное долголетие», которая крайне успешно реализуется в Дубне.

Напомним, в топ-10 бесплатных занятий вошли: скандинавская ходьба, плавание в бассейне, туристические поездки, занятия по компьютерной грамотности, физкультура, дыхательная гимнастика, танцы, йога, пение и творчество.

Анна Французова