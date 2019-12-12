Совет ветеранов Большой Волги ежемесячно проводит встречи ветеранов, отмечая исторические и праздничные даты каждого месяца. Осенний месяц ноябрь насыщен памятными датами, и ветераны подготовили выступления, рассказывающие о событиях, с ними связанных, в также о ветеранах, жизнь которых переплелась с этими событиями.

Очередная такая встреча состоялась 21 ноября в здании управления социальной защиты населения. Председатель Совета ветеранов Большой Волги Галина Никитична Чижова представила пришедших гостей.

Председатель городского Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова поздравила ветеранов, отметивших в ноябре свой день рождения, рассказала о работе городского Совета ветеранов и призвала присутствующих не скучать в квартирах, а встречаться друг с другом, участвовать в мероприятиях, проводимых городским Советом ветеранов в Доме ветеранов и клубах на Большой Волге. В заключение Наталья Михайловна отметила, что актив большеволжских ветеранов сплоченный, деятельный и творческий, проводит много интересных мероприятий, которые объединяют ветеранов, делают их жизнь ярче, наполняют смыслом.

Галина Никитична напомнила, что ноябрь богат историческими праздничными датами: 4 ноября - День народного единства, 7 ноября - День Октябрьской революции. Затем выступали гости встречи. В этом месяце, 10 ноября, отмечают свой профессиональный праздник сотрудники правоохранительных органов. Об этом рассказала ветеран ОВД В.А. Шабаева, которая долгие годы возглавляла паспортный стол города.

Отметил хорошую работу ветеранов Большой Волги вновь избранный депутат городского Совета депутатов А.В. Тамонов и рассказал городские новости.

Но самый теплый праздник ноября, конечно же, День матери, который отмечают в последнее воскресенье месяца. Галина Никитична поздравила с этим праздником всех женщин и присутствующих многодетных матерей: Г.И. Ануфриеву, З.В. Туманову, Т.П. Башкатову, пожелала всем здоровья, благополучия и семейного счастья, закончив свое выступление словами из песни Евгения Мартынова о матери:

«Все в жизни может быть - и радость, и гроза.

Не жалует судьба нас временами

А мамины глаза, а мамины глаза

Всегда следят с волнением за нами»

Во время традиционного чаепития гости вспоминали, как работали в далекие годы, когда были молодыми. Встреча ветеранов сопровождалась музыкой в исполнении М.В. Чайковской, которая не только исполняла песни, но и помогала собравшимся вспомнить песни, посвященные праздникам ноября. А потом ветераны пустились в пляс, следуя зажигательному примеру А.Ф. Ветренко и А.Е.Максимовой и призывая всех ветеранов веселиться и больше двигаться. Праздник ветеранам понравился и запомнился, и они благодарны Совету ветеранов Большой Волги за внимание, тепло и предоставленную возможность встретиться друг с другом, поговорить, вспомнить прошлое.

Совет ветеранов Большой Волги благодарит Управление социальной защиты в лице Н.М. Шевчук и О.Н. Пузановой за содействие в организации встреч ветеранов.

Ветераны района Большая Волга