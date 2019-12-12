На днях состоялась встреча ветеранов Большой Волги с детьми из дубненского отделения Талдомского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Журавлик», посвященная Дню матери. Руководителя детской организации Екатерина Владимировна Ерусалимцева попросила ребятишек рассказать, за что они любят своих мам и как выражают свою любовь. Дети с большой теплотой и воодушевлением говорили о своих замечательных мамах, о любви к ним. «А помните ли вы своих матерей?» - с таким вопросом обратилась Екатерина Владимировна обратилась к членам Совета ветеранов. И женщины, которые сами уже много лет являются матерями и даже бабушками, стали рассказывать о своих матерях. Ведь у каждого человека, независимо от того, сколько ему лет, была мама. Так, Г.Н. Чижова рассказала о том, как во время войны, находясь в немецкой неволе в Германии, её, полуторагодовалую девочку, спасала мама, когда ее хотели забрать в немецкую семью. В.Н. Хорошко поведала о том, как мечтала её мама, чтобы дочь получила высшее образование, ведь сама она была неграмотной, и делала всё для того, чтобы дочь спокойно и уверенно училась в университете. Л.А. Панкрашкина о своей маме рассказала в стихах, и ребята с волнением слушали стихотворные строки, наполненные безграничным теплом и благодарностью. А после этой своеобразной встречи воспоминаний собравшимся раздали мягкий цветной пластилин и предложили слепить подарок маме. Над этим заданием с большим интересом трудились и дети, и взрослые, хотя для взрослых это задание оказалось непростым, ведь многие из них давно не держали пластилин в руках. Наградой за усердие и старание стали красочные работы. Чудесный лотос получился у Даши, веселый котенок - у Алеши. Л.А. Панкрашкина слепила красивый цветок с Дюймовочкой внутри, а ярко-красный мухомор с зеленой травкой изготовила В.Н. Хорошко. В общем, подарки получились на удивление разные, но очень симпатичные. Ребята обменялись подарками с ветеранами, а закончилась встреча, как всегда, чаепитием со сладостями, которые приготовили для детей ветераны. Прощаясь, дети поблагодарили ветеранов и обещали к новогодней встрече подготовить для них спектакль. В.Н. ХОРОШКО, член Совета ветеранов Б. Волги