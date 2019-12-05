В честь 18-летия «Единой России», отмечаемого 1 декабря, с 25 ноября по 1 декабря депутаты Государственной думы и Московской областной думы, секретари местных и первичных отделений партии, а также главы муниципалитетов провели приемы граждан.

27 ноября в здании Дубненского управления социальной защиты населения почти три часа продолжался совместный прием секретаря Дубненского местного отделения партии «Единая Россия», главы городского округа Дубна Максима Данилова, депутатов Госдумы - Ирины Родниной, Мособлдумы - Марины Шевченко и Александра Орлова, исполнительного секретаря местного отделения партии Павла Насонова.

Темы для обращений были самыми разнообразными. Это и замена электрических счетчиков, и зубопротезирование, и выделение санаторных путевок инвалидам, и помощь в трудоустройстве молодому специалисту с ограниченными возможностями здоровья, и перепланировка в квартире у соседей…

Прозвучали просьбы организовать бесплатные горячие обеды для малоимущих граждан; предоставлять донорам путевки для санаторно-курортного лечения бесплатно или за половину стоимости; открыть «нулевой курс» в университете, чтобы студенты получали дополнительные знания по базовым предметам: изучали физику, математику, химию, наверстывая упущенное в школе.

Жители нескольких домов на улицах Сахарова и Строителей (432 квартиры, 8 тысяч человек) хотят обустроить на своей дворовой территории спортивную площадку. С инициативной группой обсудили варианты, будем добиваться включения двора в региональную программу на условиях софинансирования из муниципального бюджета.

Сходная тематика - благоустройство лыжероллерной трассы, где могли бы тренироваться десятки спортсменов разного возраста. По поручению главы городского округа этот вопрос прорабатывается в профильных управлениях местной администрации. Необходимо выяснить статус подходящего земельного участка в районе лыжного стадиона «Юде-Кон». В зависимости от результата можно начинать проектирование и определять источники финансирования либо подыскивать другую площадку.

Семья инвалида-чернобыльца, военнослужащего в отставке, проживает в Дубне с 2010 года. Как рассказала его супруга, квартиру они снимают. Подавали на жилищный сертификат, но получили отказ, потому что муж не признан малоимущим. Действительно, согласно Жилищному кодексу РФ, это одно из обязательных условий. В данном случае первым шагом должно стать подтверждение оседлости - факта проживания на территории Подмосковья более пять лет. Это решается в судебном порядке. После вступления в силу решения суда нужно будет повторно обратиться в городскую администрацию.

Восемь лет назад переехал в Дубну пенсионер из Киргизии, у него есть вид на жительство, но нет гражданства. Мужчина испытывает сложности с временной регистрацией и не может получать пенсию на территории России. Что делать? Прежде всего необходимо подать заявление на гражданство РФ в миграционную службу и в случае отказа потребовать аргументированный письменный ответ - по какой причине. Тогда будет понятно, какие действия предпринимать дальше.

С проблемами при возмещении морального вреда столкнулся один из дубненцев. В 2016 году его сбила машина. Виновника, жителя Дмитровского района, обязали выплатить 500 тысяч рублей, но от судебных приставов он скрывается. За два годы перечислил потерпевшему всего семь тысяч. Попробуем прояснить ситуацию, направив депутатский запрос в управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

27 ноября в ДК «Октябрь» член депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Дубна Анатолий Утриванов также провел прием жителей города.

В ходе приема поступило обращение от руководителя инициативной группы по восстановлению монумента И.В. Сталину. В обращении описана сама идея восстановления монумента и просьба об оказании содействия в организации сбора мнений жителей города относительно этой идеи.

На сегодняшний день инициативной группой получены ответы: от коллектива ВРГС о результатах обсуждения идеи восстановления монумента. 65 % коллектива проголосовало «за» реализацию; от ФГБУ «Канал им. Москвы» - об отсутствии на балансе организации оставшегося основания памятника.

Анатолий Утриванов предложил руководителю инициативной группы рассмотреть дополнительные варианты исполнения монумента к основному варианту из камня: лазерно-голографическое изображение в полный рост И.В. Сталина; из металлоконструкции (облегченный вариант). Также наметили мероприятия по оказанию содействия в оценке отношения жителей города к восстановлению монумента И.В. Сталину.

Татьяна АРИСТАРХОВА