Дубненский музей археологии и краеведения отметил красивую дату: 25 лет с момента образования. Торжества по этому поводу состоялись 27 ноября в хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна». Директора музея Елену Чертовских и коллектив поздравили с юбилеем депутат Московской областной думы Марина Шевченко, глава городского округа Максим Данилов, председатель Совета депутатов Дубны Сергей Куликов, а также руководители городских организаций и предприятий. Максим Николаевич вручил почетные грамоты и благодарственные письма работникам центрального и левобережного отделений, а также бывшим руководителям, сотрудникам и тем, кто помогает в организации музейной деятельности. Поздравления в адрес юбиляра прозвучали от коллективов ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» и Дубненского машиностроительного завода, которые много лет оказывают поддержку городскому музею. Эти предприятия внесли огромный вклад в открытие отделения музея «История создания крылатых ракет в Дубне», в котором собрана история развития ракетной техники. Прекрасным подарком в завершение вечера стало выступление Дубненского симфонического оркестра со специальной программой «Классика и не только». Подготовленная к 25-летию выставка «Музей - фундамент истории» знакомила гостей мероприятия с различными направлениями работы этого учреждения культуры. В декабре расширенная экспозиция будет представлена в помещении музея на ул. Моховой. Страницы прошлого С предложением открыть в Дубне краеведческий музей выступил в 1986 году известный археолог, доктор исторических наук Сергей Белецкий. Эта идея получила воплощение: 1 марта 1990 году музей был создан при комитете комсомола Объединенного института ядерных исследований, а с 1 апреля 1991 года перешел под эгиду Молодежного фонда социальной поддержки «Сфера». На основе этой экспозиции 14 ноября 1994 года постановлением мэра города Валерия Проха был основан муниципальный Музей археологии и краеведения Дубны. Первым его директором стал Евгений Крымов. В формировании музейных фондов участвовали многие горожане: В.Л. Аксенов, А.В. Беляев, Н.П. Викторова, Л.Ф. Жидкова, Е.В. Ермолаева, В.М. Захарова, П.Е. Колесов, И.Г. Конский, С.В. Королев, Ю.П. Курлапов, Ю.А. Нефедов, Ю.Д. Никитский, Д.В. Пилипенко, Л.В. Пилипенко, Н.Н. Прислонов, Г.Ф. Сергеева, В.В. Скитин, А.А. Смирнов, В.И. Суханов, Ю.А. Туманов, И.М. Франк, В.С. Шванев, Я.М. Шевчик и др. Большое количество предметов и документов передали в экспозицию музея Е.Ю. Крымов (1560), И.А. Зинин (171), протоиерей А.Р. Семенов (150), Н.Н. Прислонов (114), Ф.Н. Петров (110), Д.Н. Борисов (105) и другие жители Дубны. Сейчас в основном фонде 3034 предмета, в научно-вспомогательном - 1169. В 2000-2001 годах сотрудники Тверского государственного объединенного музея при участии работников дубненского музея и научного сотрудника Института археологии РАН подготовили обновленную экспозицию. Большим событием стало открытие на базе школы №5 музея авиационной и ракетной техники ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка и ДМЗ им. Н.П. Федорова в августе 2010 года. В 2016 году для расширенной экспозиции левобережного отделения городского музея были предоставлены помещения школы №10 и площадка для демонстрации различных образцов авиационной техники, созданной в Дубне. Более 300 уникальных экспонатов вызывают неизменный интерес у посетителей музея истории создания крылатых ракет. В период с 2009 по 2016 год Дубненская археологическая экспедиция - совместная экспедиция Музея археологии и краеведения Дубны и Московского областного общественного фонда «Наследие» при активном участии волонтеров (в том числе школьников и студентов), краеведов, историков и археологов из разных городов России проводила серию полевых исследований городища Дубна (Ратминского поселения в устье реки Дубны). По результатам ее работы девять объектов отнесены к памятникам археологического наследия Московской области. Интереснейшие археологические находки пополнили музейные фонды и представлены в экспозиции. Сотрудники музея занимаются изучением истории города и окрестностей. Совместно с Фондом «Наследие» опубликованы: сборник статей «История древней и современной Дубны и Дубненского края» (2012), «Каталог свинцовых пломб древнерусской Дубны» (2014), «Региональная история. Московская область. Город Дубна» (2015). В 2017 году вышло учебное пособие «Дубна: родное Подмосковье». За 25 лет музеем организовано 92 выставки, большая часть - совместно с Фондом «Наследие». Проведено около 2000 экскурсий и свыше 500 массовых мероприятий, прочитано более 500 лекций. Здесь проходили заседания городской историко-краеведческой конференции, презентации историко-краеведческих изданий, «Ночи музеев», «Ночи искусств» и другие мероприятия. За эти годы Музей археологии и краеведения Дубны принял более 130 тысяч посетителей, а в левобережном отделении с 2016 года побывали около 10 тысяч человек. Хранители истории Дубненский краевед Евгений Крымов был директором музея археологии и краеведения более 16 лет. В 2011 году этот пост занял археолог, кандидат философских наук Федор Петров. Нынешний руководитель Елена Чертовских ранее заведовала одним из филиалов Тверского государственного объединенного музея. Первым главным хранителем был молодой историк Игорь Даченков, при нем в 1995 году начиналось комплектование музейных фондов. В 2001 году он выступил инициатором создания Фонда «Наследие», который осуществляет постоянное сотрудничество с муниципальным музеем. До 1997 года главным хранителем была Татьяна Строковская; в 1997-1998 гг. - Валерия Акапьева; в 1998-1999 гг. - Елена Крымова. С 1999 года в этой должности трудится Вера Гусева. Отделом по основной деятельности музея с 2014 по 2018 г. заведовала Виктория Нежальская, сейчас - Екатерина Лендьел. Экскурсоводом в 1997 году работала Ольга Дынник, в 2008-2010 гг. - Елена Альперт, с 2011 по 2017 г. - Лариса Пантелеева, выполнявшая задачи научного сотрудника. Эстафету принял Владимир Родионов, автор необычных экскурсий по Дубне. Краеведческим кружком при музее в 1997 году руководил Денис Борисов; организатором выставок в 2012-2014 гг. была Лариса Чермных; редактором сайта музея и электронных баз данных с 2012 по 2018 год работала Ирина Алексеева, оформлявшая также большую часть выставок. Проект концепции музея истории создания крылатых ракет предложил Арслан Мавлянов, почетный авиастроитель, сегодня он является научным консультантом. У истоков создания левобережной экспозиции (еще в школе №5) стоит Валентина Ушакова. Уже десять лет она работает хранителем фондов, принимает гостей, читает лекции. Первым заведующим стал Евгений Рябов. Экскурсии проводил Анатолий Москалев. С 2018 года левобережным отделением руководит Александр Низовцев. С экспозицией посетителей знакомит Алексей Шевченко. Чистоту и порядок в помещениях обеспечивали Татьяна Рыжова, Нина Колоскова, Лидия Иванова; с 2009 по 2015 г. - Валентина Дидык, затем Татьяна Брунчикова. Сегодня эту работу выполняют Анна Катухина, в левобережном отделении - Оксана Станкевич. Новые перспективы Ожидается, что в недалеком будущем правобережный музей покинет привычные залы в институтской части города и переедет на второй этаж вокзала «Большая Волга». Документальный и предметный ряд от древних времен до новейшей истории будет дополнен интерактивными экспозициями, повествующими о деятельности градообразующих предприятий. Ирина Алексеева