Подведены итоги премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье»! Всего активными жителями наукограда было подано 73 заявки, 17 из них стали победителями. Поздравляем наших участников!

В номинации «Экология»: Гурылева Ирина с проектом помощи бездомным кошкам приюта «Лучик»; Сапожников Егор с проектом восполнения рыбной популяции городского озера; Смирнова Евгения с проектом «Спорт для каждого из нас!».

В номинации «Творчество и духовное наследие»: Алексеева Лилия с проектом «Скатерть дружбы»; Алфименкова Наталья с проектом выставки «Интерьер социализма: воды времени»; Газизов Ильдар с проектом «Дни татарской культуры в Дубне»; Говорова Анастасия с проектом театра «Дорогою добра»; Коршунова Алла с проектом «Пою тебе я, Подмосковье, Родина малая моя!».

В номинации «Волонтёрство и благотворительность»: Емельянов Юрий с проектом «Герои нашего времени»; Зверева Мария с проектом «Добрая Дубна»; Иванова Татьяна с проектом помощи приюту для бездомных животных «Верный друг»; Кукарникова Юлиана с проектом «Инвалид - не приговор!»; Мельник Наталья с проектом благотворительной акции «Белый цветок»; Носкина Юлия с проектом «Целительная сила лошадей».

В номинации «Прорыв»: Василенко Иван с проектом «Память об истории и выпускниках ВВВСКУ храним!»; Поляков Николай с проектом «Дети - наше будущее»; Честухин Антон с проектом «Киберспорт для каждого».