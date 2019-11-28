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Памятный знак для кимрского моста Печать
28.11.2019 00:00

Делегация АО «ТЕНЗОР» во главе с генеральным директором Виктором Голубевым 22 ноября приняла участие в церемонии открытия памятного знака на мосту через Волгу в городе Кимры Тверской области. Сама табличка изготовлена на приборном заводе в Дубне.

Строительство мостового сооружения началось 45 лет назад. Тогда была забита первая свая, под которую, следуя традиции, положили серебряный рубль. После ввода в эксплуатацию 15 декабря 1978 года кимрский мост стал важнейшей транспортной артерией для обеспечения межрегиональных связей Верхневолжья с Подмосковьем и до сих пор является самым большим мостом в Тверской области.

В 1990-е годы бронзовая табличка с датами строительства, располагавшаяся на парапете моста, была украдена. Идею о ее восстановлении выдвинул и реализовал Виктор Голубев, генеральный директор АО «ТЕНЗОР», ветеран атомной энергетики и промышленности. Для него это еще и семейная история, связанная с памятью об отце: c 1969 по 1984 год Алексей Иванович Голубев работал в Кимрском горсовете народных депутатов, сначала заместителем, а с 1976 года - председателем исполкома (в современной терминологии - был мэром). В период руководства городом ему удалось воплотить сразу несколько значимых проектов: построен мост через Волгу, реконструирован мост через речку Кимрку, построены водозаборные и очистные сооружения, пущены электропоезда «Москва - Савелово».

Изготовление мемориального знака потребовало значительных усилий, поскольку в открытых источниках не удалось найти его изображения. На помощь пришли журналисты местной газеты, обратившиеся к читателям. Инициатива получила горячий отклик. Неравнодушные горожане принесли в редакцию не только фотографии, но даже исходные чертежи.

И вот спустя полтора десятилетия после пропажи информационная табличка вновь заняла свое место. Выполнена она из композитного материала. По словам Виктора Голубева, планируется изготовить еще один экземпляр по оригинальным размерам, уже в бронзе, и передать в экспозицию Кимрского краеведческого музея.

Открывая мемориальный знак, Виктор Алексеевич отметил, что каждый восстановленный элемент в историческом облике города напоминает о преемственности поколений, о связи эпох, и выразил надежду, что кимрякам удастся сохранить и возродить красоту своей малой родины.

Добрые пожелания генерального директора АО «ТЕНЗОР» поддержала исполняющая обязанности главы города Екатерина Петрухно. Она вручила Виктору Голубеву благодарность за активную жизненную позицию, трепетное отношение к истории Кимр, личный вклад в восстановление памятного знака с датами строительства моста.

О тесной взаимосвязи двух соседних волжских городов - Дубны и Кимр - напомнил в своем выступлении директор по персоналу АО «Тензор» Михаил Подлесный. Упомянул он и о том, что за полвека, что существует приборный завод, в коллективе предприятия было немало кимрских специалистов. Так что сотрудничество между городами, как и дружба между людьми, будет продолжаться.
  		 
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