В рамках обучающего семинара «Все о ЖКХ» и партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Новая школа» состоялся круглый стол по вопросам ЖКХ для руководителей школ и дошкольных учреждений Дубны, который провели члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» совместно с Ассоциацией председателей Советов многоквартирных домов по городскому округу Дубна.

О роли и задачах Советов многоквартирных домов в обеспечении эффективного управления домами рассказала Раиса Гуляева - руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей Советов МКД по городскому округу Дубна.

«Считаю, что подобные круглые столы необходимо проводить в разных аудиториях с целью повышения грамотности населения города в сфере жилищно-коммунального хозяйства и информирования об основных направлениях государственной жилищной политики», - прокомментировала Раиса Гуляева.

Участники круглого стола обсудили вопросы организации и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме для избрания Совета дома, формы их проведения, наличие документов, подтверждаемых правомочность и решения собрания.

При подведении итогов круглого стола поступило предложение о проведении уроков по актуальным вопросам ЖКХ для учащихся школ, используя учебные пособия «Азбука ЖКХ для школьников».