Хищение велосипеда марки «Стелс Адреналин» повлекло привлечение к уголовной ответственности по пункту «в» части 2 статье 158 УК РФ и наказание в виде лишения свободы на срок один год восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Прокуратурой города Дубны поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. К. который органом предварительного следствия обвинялся в тайном хищении чужого имущества.

Судом установлено, что гр. К., находясь на территории города Дубны, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, путем свободного доступа похитил велосипед марки «Стелс Адреналин». Воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, скрылся с места происшествия на похищенном велосипеде и распорядился им по своему усмотрению. Тем самым причинил собственнику имущества значительный материальный ущерб на сумму 20 000 рублей. Данный факт установлен сотрудниками полиции, по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении К. по признакам преступления предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 УК РФ.

Приговором Дубненского городского суда Московской области гр. К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину.

С учетом данных о личности К., обстоятельств совершенного преступления и его тяжести, а также наличия смягчающих и отягчающих вину обстоятельств гр. К. приговорен к наказанию в виде лишению свободы сроком на один год восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора Дубны