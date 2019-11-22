Хищение продуктов питания из магазина «Пятерочка», расположенного на территории города Дубны, повлекло привлечение к уголовной ответственности по части 1 статье 158 УК РФ и наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Прокуратурой города Дубны поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. К., который органом предварительного следствия обвинялся в тайном хищении чужого имущества.

Судом установлено, что гр. К., находясь в помещении магазина «Пятерочка», расположенного на территории города Дубны, имея умысел

на тайное хищение чужого имущества, путем свободного доступа похитил продукты питания. Воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, вышел из торгового зала магазина, не оплатив товар. Тем самым причинил собственнику имущества материальный ущерб на сумму 2 958 рублей 25 копеек. Данный факт установлен сотрудниками полиции, по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении К. по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.

Приговором мирового судьи судебного участка № 40 Дубненского судебного района Московской области гр. К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

С учетом данных о личности К., обстоятельств совершенного преступления и его тяжести, а также наличия смягчающих и отягчающих вину обстоятельств гр. К. приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора Дубны