Презентация хирургического центра в новом лечебном корпусе Дубненской городской больницы и обсуждение перспективных проектов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению стали главной темой в повестке дня очередного заседания Совета директоров градообразующих предприятий Дубны, состоявшегося 13 ноября.

Во время экскурсии по кабинетам, палатам, операционным блокам главный врач горбольницы Алексей Осипов подробно рассказал об оснащении каждого помещения, о новейшем медицинском оборудовании и задачах, которые предстоит решать.

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности получена, приступаем к работе в новом больничном корпусе. Планов много. Если сейчас мы проводим порядка 3000 операций в год, большинство из которых - малоинвазивные, с минимальным воздействием на организм человека, то уже в следующем году намерены увеличить их количество до 5000 и более. На уровне министерства здравоохранения Московской области ведутся переговоры о том, чтобы, учитывая потенциал нашего лечебного учреждения и квалификацию врачей, направлять из муниципалитетов севера и запада Подмосковья в Дубну, на плановые операции, пациентов с наиболее тяжелыми случаями. Кроме того, имеются все условия для оказания онкологической помощи: такие больные смогут проходить обследование и полный курс лечения у нас, а не только в специализированных онкоцентрах, - отметил Алексей Валентинович.

Содержание и обслуживание восьмиэтажного лечебного корпуса – сложного медицинского и инженерного сооружения - потребуют серьезных затрат: около 4 млн рублей в месяц с учетом налогов на имущество. Но, по словам главврача, получение лицензии даст возможность привлекать дополнительное финансирование за счет проведения сложных, высокотехнологичных операций.

После осмотра хирургического центра разговор о развитии здравоохранения в Дубне продолжился в конференц-зале. Председательствующий на заседании Владимир Трусов, генеральный директор ГосМКБ «Радуга», выразил общие впечатления от увиденного. Современный многофункциональный лечебный корпус на 195 койко-мест и еще 12 - для реанимации. Самая лучшая медицинская техника: МРТ, УЗИ, рентгеновские установки, аппарат искусственной вентиляции легких… Семь операционных с прецизионным (высокоточным) оборудованием. Просторные палаты с удобными кроватями, телевизорами, кондиционерами, душем и туалетом, благоустроенная территория… Новый больничный корпус позволит значительно расширить и улучшить обслуживание жителей всех районов Дубны, а также соседних муниципалитетов.

Совет директоров градообразующих предприятий уделяет особое внимание вопросам медицины. Напомним, что благодаря настойчивости и активным действиям участников Совета директоров удалось сохранить Дубненскую городскую больницу, не допустив ее объединения с Талдомской районной больницей по предложению Минздрава региона.

Как известно, строительство нового лечебного корпуса, как и многих крупномасштабных объектов в наукограде, стало возможным благодаря созданию Особой экономической зоны «Дубна», в рамках проекта по развитию городской инфраструктуры. Среди резидентов ОЭЗ есть компании, входящие в биомедицинский кластер; они занимаются разработкой и производством медицинских изделий и диагностического оборудования.

Руководители крупных дубненских предприятий и организаций готовы содействовать дальнейшему развитию здравоохранения в наукограде. Важным шагом в этом направлении стало бы открытие в Дубне сосудистого центра и Центра протонной терапии. Первый можно создать на базе освободившихся помещений хирургического отделения горбольницы, второй - на базе МСЧ-9. Совет директоров принял решение обратиться с таким предложением к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.

- Необходимо использовать все возможности администрации городского округа, Совета депутатов, Торгово-промышленной палаты, руководителей предприятий, чтобы добиться открытия кардиоцентра и Центра протонной терапии именно в Дубне, - подчеркнул Владимир Николаевич Трусов.

Также на заседании Совета директоров обсуждалась предварительная программа мероприятий по празднованию 75-летия Победы, проведение Дня благотворительного труда, вопросы сотрудничества с ветеранскими организациями, проект «Активное долголетие» и ряд других вопросов.