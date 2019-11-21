Депутат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Марина Шевченко рассказала об изменениях в ряд законов, принятых на 98-м заседании Московской областной думы.

В связи с запуском в эксплуатацию в ноябре 2019 года участков межсубъектных маршрутов регулярных перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на Московских центральных диаметрах теперь предоставляется право на дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду в Москве, на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и Малом кольце Московской железной дороги, отдельным категориям граждан (486 тысяч чел.), имеющим место жительства в Московской области.

Среди них:

лица, не достигшие возраста 60 лет и получающие пенсию в соответствии с законодательством РФ, за исключением лиц, имеющих в соответствии с законодательством Московской области право на меры социальной поддержки по бесплатному проезду в городе Москве, - ориентировочно 479,5 тыс. чел.;

один из опекунов (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, - 1,2 тыс. чел.;

один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет, - 0,3 тыс. чел.;

лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ, за исключением лиц, имеющих в соответствии с законодательством Московской области право на меры социальной поддержки по бесплатному проезду в городе Москве - ориентировочно 5 тыс. человек.

Так, жители Подмосковья, которые уже имеют право ездить бесплатно на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, теперь смогут безвозмездно пользоваться ещё и московским метро, линиями МЦК и МЦД.

Также предусмотрено предоставление бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения детям в возрасте от 5 до 7 лет, имеющим место жительства в Московской области, - их порядка 250 тыс. человек.

Дополнительные расходы бюджета Московской области составят: на 2019 год - 138,1 млн руб.; на 2020 год - 1313,4 млн руб.; на 2021 год - 1361,9 млн руб.