Жители нескольких домов на улицах Строителей и Сахарова мечтают обустроить на своей дворовой территории спортивную площадку с хоккейной коробкой. Об этом на личном приеме в Дубне депутату фракции «Единая Россия» Московской областной думы Марине Шевченко рассказал представитель инициативной группы - председатель Совета многоквартирного дома Владимир Васильевич Матвеев. Человек активный, неуспокоенный, всю свою энергию он направляет на общественную деятельность, а опыт в этой сфере у него очень богатый.

Владимир Васильевич живет в Дубне с 1965 года. Ровесник Победы, он воспитывался в детском доме, трудиться начал с десяти лет. Многие дубненцы знают его как отличного телемастера, руководителя предприятия «Орбита-сервис», народного контролера, председателя профкома, народного заседателя в городском суде, эксперта в отделе защиты прав потребителей.

На приеме у депутата Владимир Васильевич поделился планами сделать образцовым не отдельный дом, а весь квартал. Но справиться своими силами и средствами, увы, не получается, нужна поддержка муниципалитета и региона. По обращению жителей в рамках областной программы благоустройства дворовых территорий здесь уже появились детская площадка с ограждением, скамейки, освещение, четыре информационных стенда. А для занятий спортом хотелось бы «освоить» пустырь: установить хоккейную коробку и уличные тренажеры, обустроить игровую зону. Место позволяет, но требуется финансовая помощь.

Марина Владимировна предложила инициативной группе жильцов совместно с Молодежным парламентом при Совете депутатов г.о. Дубна разработать проект развития этой дворовой территории с перспективой участия в программах «Безопасный город», «Умный дом» и др.

- Необходимо получить заключение специалистов о возможности строительства спортивной площадки с учетом расположения коммуникаций. Со своей стороны я постараюсь получить профессиональную консультацию по поводу быстровозводимых спортивных объектов. После чего мы повторно встретимся с Владимиром Васильевичем и обсудим дальнейшие шаги, - прокомментировала Марина Шевченко.

Татьяна АРИСТАРХОВА