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День памяти жертв ДТП Печать
21.11.2019 00:00

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. В 2019 году это 17 ноября.

В 2018 году на дорогах Подмосковья погибли 938 человек. На дорогах городского округа Дубна за последние 5 лет погибли 16 человек.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) от 26 октября 2005 года № A/RES/60/5 «Повышение безопасности дорожного движения во всем мире».

В день памяти жертв ДТП ученики школы № 7, а также их родители обратились к водителям города с просьбой о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, раздали памятки с молитвой водителя, а после завершения мероприятия отпустили в небо белые шары, символизирующие души людей, погибших в дорожных авариях.

Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила дорожного движения!
  		 
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