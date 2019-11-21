На территории терапевтического корпуса Медико-санитарной части № 9 городского округа Дубна прошли пожарно-тактические учения, в которых приняли участие работники поисково-спасательного отряда № 31 и работники 215 пожарной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

По легенде учений возгорание произошло на третьем этаже в одном из кабинетов медицинского учреждения. Создалась угроза распространения дыма и огня по соседним помещениям и на крышу. Сработали автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и эвакуации при пожаре.

После обнаружения задымления и возгорания сотрудники медицинского учреждения были выведены к установленному месту сбора, проведен учет эвакуированных.

Молниеносно прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели разведку и обнаружили, что необходима дополнительная эвакуация оставшихся в здании людей, отрезанных дымом и огнем от путей эвакуации. После этого пожарные организовали работу звена газодымозащитной службы, приступили к тушению и спасению людей с дальнейшей передачей бригадам «скорой помощи». Пожар был локализован.

Во время пожарно-тактических учений пожарные совместно с администрацией медицинского учреждения отработали не менее важный элемент обеспечения безопасности - подробный алгоритм действий сотрудников охраны по оповещению сотрудников о начале пожара, вызову и встрече пожарных, других аварийных служб, а также передаче им необходимой информации и документации для оперативного проведения аварийно-спасательных работ.

«Пожарно-тактические учения позволяют поддерживать высочайший уровень квалификации пожарных и спасателей, взаимодействия специальных служб», - отметил заместитель начальника поисково-спасательного отряда № 31 Владимир Аленицкий.

После проведения пожарно-тактических учений на общем построении рядом со зданием условного пожара была проведена работа над ошибками. Совместные учения с пожарными подразделениями г.Дубны проводятся регулярно.

Анна ЛАПШИНОВА, старший эксперт Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»