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Жилье - для молодых семей Печать
14.11.2019 00:00

26 марта 2019 года в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы города Дубны Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы шести молодым семьям вручены Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время все шесть молодых семей приобрели жилые помещения и улучшили жилищные условия с использованием средств социальной выплаты за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

В список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2020 году, включены семь молодых семей.

В настоящее время признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 26 молодых семей.
  		 
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