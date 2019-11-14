Субсидию на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг теперь можно оформить в один клик на сайте госуслуг Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале государственных и муниципальных услуг Московской области жители региона могут оформить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для этого необходимо авторизоваться на uslugi.mosreg.ru и в любое удобное время заполнить форму заявления с помощью компьютера или мобильного устройства, подключенного к интернету.

Данная услуга доступна для зарегистрированных на территории Московской области заявителей, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи.

Субсидия на оплату жилого помещения и ЖКХ является одной из самых востребованных электронных услуг в регионе. В текущем году уже 163 тысячи жителей Подмосковья оформили подобные заявления.