Считанные дни остались до открытия нового хирургического центра в Дубне. Лицензия на осуществление в нем медицинской деятельности получена. Глава города Максим Данилов и депутат Мособлдумы Александр Орлов на днях побывали в лечебном учреждении и проверили его готовность к приему первых пациентов. Главный врач Дубненской городской больницы Алексей Валентинович Осипов и заведующий хирургическим отделением №1 Александр Евгеньевич Притула проводят экскурсию по новеньким коридорам хирургического центра и не без доли гордости показывают современное оборудование, которым оснастили его отделения. Вся основная аппаратура уже на своих местах, поэтому, как только рабочие устранят некоторые строительные недоработки, а сделать они это должны до 15 ноября, начнется активная подготовка отделений центра к приему первых пациентов. Александр Евгеньевич Притула подчеркнул, что это будет многопрофильный центр – это когда все специальности хирургического профиля находятся в одном операционном блоке и под одной реанимацией. Так, в нем будут открыты отделения общей хирургии, травматологии и ортопедии, отделение гинекологии, урологии, а также отделение онкологии и отделение абдоминальной хирургии. Хирургический центр рассчитан на 190 койкомест, причем проходить лечение в нем будут не только жители Дубны, но и соседних городов Московской и Тверской областей. Одновременно в центре будут работать семь операционных, что позволит существенно увеличить количество проводимых операций с трех с половиной до пяти тысяч в год. Такое оснащение, которое получил дубненский хирургический центр, раньше жители могли видеть только в столичных клиниках, да и то не во всех. И речь не только о самом медицинском оборудовании, но и о мебели и всех удобствах, которые созданы для пациентов. В палатах – новенькие кровати-трансформеры, телевизоры, оборудована система кондиционирования. Над каждой кроватью – консоль с необходимой аппаратурой, позволяющей производить медицинские манипуляции, кнопка вызова медицинского персонала. В палатах предусмотрены туалеты и душевые… В таких комфортных условиях, уверены доктора, выздоровление пациентов будет идти гораздо быстрее. Но основной повод для гордости – это, конечно же, само медицинское оборудование – эндовидеоскопическое, рентгенотелевизионное оборудование, аппараты для термоабляции и ультразвуковой деструкции, лазерные ножи и многое другое. В операционных оборудованы системы очистки воздуха с ламинарными потоками, позволяющие осуществлять бактериологический контроль воздуха, что крайне необходимо при длительных операциях. В оперблоке установлены автоматические двери, ламинарные потолки, бестеневые хирургические сенсорные лампы… Все это позволит проводить операции на качественно новом уровне. Сегодня все больше оперативных вмешательств, отмечают доктора, проводится посредством малоинвазивных технологий – через небольшие проколы. Такие щадящие медицинские технологии существенно сокращают период реабилитации пациента. Стоит ли говорить, что все это оборудование, в том числе и так называемого «экспертного» класса, ничто без талантливых докторов. Штат медицинских специалистов, по словам главного врача дубненской городской больницы Алексея Валентиновича Осипова, полностью укомплектован. Как только хирургический центр будет открыт, очень оперативно, в течение нескольких дней, всех пациентов переведут в новый корпус, распределив по профильным отделениям стационара. Анна Сухая, Людмила Петрова