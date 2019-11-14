На 2019 год из фонда депутата фракции «Единая Россия» Московской областной думы Марины Шевченко по наказам избирателей на Дубну были выделены средства на приобретение и замену ограждения, приобретение и установку игрового оборудования в детских садиках №3 «Лучик», №9 «Незабудка», №17 «Дюймовочка», а также на беговую дорожку с твердым основанием и резиновым покрытием для детского оздоровительно-образовательного лагеря «Сосновый бор».

Финансирование работ осуществлялось в соответствии с Законом Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Часть работ была выполнена ещё летом, из завершающего - установка игрового оборудования в детском саде «Незабудка». Марина Шевченко встретилась с руководителями дошкольных учреждений, осмотрела реализованные средства.

«Конечно, оказать содействие в решении проблем хочется всем образовательным учреждениям, и мы совместно с муниципалитетами стараемся решать все вопросы постепенно, привлекая неравнодушных граждан», - отметила Марина Шевченко.