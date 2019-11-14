С 21 октября к ежедневным осмотрам детских игровых площадок (ДИП) с использованием мобильного приложения во всех муниципальных образованиях Московской области будут привлечены общественники. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области и представители общественных организаций будут вместе проводить «дневной дозор» для приведения площадок в соответствие стандарту безопасности и содержания.

- Ежедневный оперативный мониторинг состояния детских игровых площадок по мобильному приложению повысит их безопасность, так как появится возможность быстрого устранения выявленных недочетов. Кроме того, повысится ответственность организаций за содержание площадок. Мы уверены, что бдительность со стороны энтузиастов будет способствовать повышению качества содержания детской инфраструктуры Подмосковья, - прокомментировал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

- Особое внимание уделено детским площадкам по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Подмосковья поставил задачу приложить усилия к тому, чтобы из «тепловой карты» Центра управления регионом в сфере нарушений чистоты, порядка и благоустройства были устранены категории «двор» и «мусор», а победить беспорядок возможно только с привлечением неравнодушных граждан, - добавил руководитель надзорного органа.

В настоящее время в арсенале Общественного совета при Госадмтехнадзоре Московской области около 500 энтузиастов - представителей различных общественных объединений, организаций, а также внештатные инспекторы, которые будут привлечены и к осмотру детских площадок.

В муниципальных образованиях завершается актуализация сведений о детских игровых площадках и их эксплуатирующих организациях в Региональной геоинформационной системе. В настоящее время в Московской области зарегистрировано более 14 тысяч детских игровых площадок.