Спасатели поисково-спасательного отряда №31 и пожарные 215 пожарной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в пожарно-тактических учениях, которые проходили совместно с пожарными 74-й пожарной части г.о. Дубна. Учения приходили в Государственном университете «Дубна».

По легенде пожар начался на третьем этаже университета. Предполагалось не только оценить действия пожарных и спасателей, но и проверить работу единой дежурной диспетчерской службы, а также узнать, насколько организованно и быстро студенты и педагоги смогут покинуть условно горящее здание.

Эвакуация прошла без заминок. Как только сработала сигнализация, студенты и педагоги без паники и суеты покинули здание вуза. Далее - перекличка.

Возгорания, конечно же, не было, однако даже эта смоделированная ситуация потребовала от пожарных и спасателей таких же слаженных действий, как и реальная боевая обстановка.

Цель и задачи учений - отработка оперативного плана пожаротушения и схемы эвакуации людей из здания на социально значимом объекте, отработка взаимодействия пожарных подразделений с администрацией вуза и службами жизнеобеспечения.

Все цели, которые были поставлены перед пожарными и спасательными подразделениями, достигнуты точно и в срок. Серьезных недостатков в работе подразделений не выявлено. В конце учений был проведен детальный разбор действий каждого звена, участвующего в тушении условного пожара.

Анна Лапшинова, старший эксперт Дубненского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»