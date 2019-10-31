Традиционный осенний бал ветеранов прошел в школе №1 на прошлой неделе. Из года в год в эту волшебную осеннюю пору школа встречает своих добрых друзей – дорогих и уважаемых ветеранов, чтобы вместе с ними провести теплый вечер, наполненный творчеством, добром и любовью. По инициативе губернатора МО А.Ю. Воробьева в период подготовки к юбилею Великой Победы в ВОВ и для создания всех необходимых условий для жизни и здоровья граждан пожилого возраста стартовала программа «Долголетие в Подмосковье». Приветствуя участников традиционного осеннего бала в школе № 1 им. А.Я.Березняка, председатель городского Совета ветеранов Н.М. Шувикова отметила, что в Дубне для реализации этой программы, называемой «Активное долголетие», имеются все необходимые условия. Это и кружки по интересам в самом Доме ветеранов, и предлагаемые Дубненским центром социального обслуживания «Родник» для старшего поколения занятия физической культурой и спортом, творчеством, компьютерной грамотностью, участие в организуемых туристических поездках и др. Продолжая эту тему, директор школы А.И.Руденко призвал всех по возможности оказывать помощь и выявлять прибывших в наш город участников войны и приравненных к ним категорий. Это позволит обустроить для них жилье, их дворы, решить другие проблемы. А еще школьники смогут собрать сведения о них с целью сохранения священной памяти о подвиге народном в годы войны в виде выпускаемых по инициативе школы плакатов «Судьбы, опаленные войной». А открыл праздник-бал его ведущий Александр Иванович Руденко с представления настоящих звездочек, талантливых, артистичных учениц школы Таисии Соколовской и Лены Обозновой. Они и певицы, и чтецы, и танцоры. В исполнении Таи прозвучали песни «Земля родная», «Разговоры», стихотворение «Монолог тряпичной куклы». А Лена в сочетании с красивыми танцевальными движениями спела «Бабушкино танго» и «Бабушкин твист». Порадовали ветеранов групповые танцы «Перепляс» с участием мальчиков «Ковбои». Зрители с восторгом приветствовали всех. А затем девочки вовлекли в общие танцы весь зал. Надо было видеть, как молодели и расцветали в улыбках лица танцующих! Собравшиеся дружно пели под караоке любимые песни. Показали и индивидуальные таланты. Известная в городе певица Людмила Трубчанинова с замечательным концертмейстером Ольгой Елецкой исполнила несколько романсов: «Калитка», «Все, что было», осеннее попурри и др. Находясь в хорошей форме, они собирают аудитории слушателей и в библиотеках города. Прозвучали стихи. Вера Хорошко прочитала их на украинском и русском языках. Елена Ларионова – стих собственного сочинения. Екатерина Яцева – стихотворение поэта Серебряного века Мирры Лохвицкой «Последние листья». И в заключение любительский ансамбль с красивыми кленовыми листьями в руках (так хочется ему дать название «Осенние листья», поскольку мы все, как в той песне, «Осень жизни, как и осень года…») исполнил песни на эту тему. Было весело и интересно, все активно отдохнули от домашних и дачных забот. Мы - за активное долголетие. А за чашкой чая еще более тесно пообщались, поговорили, напелись любимых песен. Мы безмерно благодарны всем устроителям этого осеннего бала – директору школы Александру Ивановичу Руденко за его неутомимость, неугомонность, за его щедрое сердце. Елене Анатольевне Прудниковой – верному помощнику директора во всех делах, завучу по воспитательной работе, за отзывчивость на любые предложения по совместной работе с ветеранской организацией в деле патриотического воспитания школьников. И, конечно, за техническое, музыкальное обеспечение всего мероприятия. Спасибо ребятам, обслуживающим чайный стол. А спонсорам благодарны за проявленную заботу о людях старшего поколения. Ветераны Дубны