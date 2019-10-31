26 октября 2019 года ушел из жизни Урманов Виль Бариевич

Урманов Виль Бариевич родился в Башкирии. Окончил Уфимский авиационный институт им. Орджоникидзе и Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева.

С 1981 года работал заместителем директора по капитальному строительству на Дубненском машиностроительном заводе.

В 1993 году Урманов Виль Бариевич основал строительную компанию ООО «БЕТИЗ и К», которую возглавлял долгие годы. Виль Бариевич внес большой вклад в развитие инфраструктуры города Дубны, проявил себя как грамотный руководитель производства. Под его руководством построены многоэтажные жилые дома, производственные и административные здания в Дубне и Талдоме.

За заслуги в строительной деятельности ему присвоены Почетные звания «Заслуженный строитель Московской области» и «Почетный строитель России».

Виль Бариевич являлся членом-корреспондентом Международной академии общественных наук, действительным членом Российского общества инженеров строительства, награжден Знаком отличия «За заслуги перед Московской областью», знаком губернатора Московской области «За полезное», знаком губернатора Московской области «Благодарю», знаком губернатора Московской области «За труды и усердие» и рядом Почетных грамот губернатора Московской области.

С 2014 года Урманов Виль Бариевич был депутатом Совета депутатов городского округа Дубна, возглавлял депутатскую комиссию по градостроительству, имущественным и земельным отношениям.

Сложно оценить огромные масштабы заслуг Урманова Виля Бариевича перед городом и компанией ООО «БЕТИЗ и К», но это был воистину титанический труд. Он умел найти нужный ключик к каждому человеку или бизнес-процессу.

Всю свою жизнь он стремился к лучшему, развивался и вдохновлял людей вокруг себя. Он уважал семейные ценности, жил яркой и смелой жизнью, был чутким, веселым и сильным человеком.

Выражаем искренние соболезнования родственникам, близким, коллегам Виля Бариевича.

В сердцах и памяти образ Виля Бариевича Урманова навсегда останется с нами.





От коллектива АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Виля Бариевича Урманова в связи с его преждевременной кончиной.

Ушел из жизни известный и заслуженный строитель, авторитетный и уважаемый руководитель, депутат Совета депутатов г. Дубны с 2014 по 2019 год, обладатель прекрасных человеческих и профессиональных качеств.

Виль Бариевич оставил добрую долгую память о себе в наших сердцах.

В.Н. Трусов, генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга»

26 октября 2019 года на 78-м году жизни нас покинул Виль Бариевич Урманов.

Виль Бариевич родился 5 июля 1942 года в поселке Чишмы Чишминского района Башкирии. Он окончил Уфимский авиационный институт им. Орджоникидзе и Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева.

С 2014 по 2019 годы Урманов Виль Бариевич был избран и работал депутатом Совета депутатов городского округа Дубна. Возглавлял постоянную депутатскую комиссию по градостроительству, имущественным и земельным отношениям.

Его активность, жизнерадостность, целеустремлённость, высокопрофессиональные деловые качества, напористость и умение добиваться поставленных целей были для нас примером. Виль Бариевич останется в наших сердцах надёжным товарищем и мудрым наставником, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации.

Виль Бариевич Урманов известен в городе как благотворитель и меценат. Благодаря его финансовой поддержке в Дубне сделано немало добрых и нужных дел.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Помним, любим, скорбим.

Добрую память о Виле Бариевиче Урманове мы сохраним в наших сердцах.

С.А.Куликов, председатель Совета депутатов г.о.Дубна

Тяжело и горько осознавать, что не стало прекрасного и щедрого душой человека Урманова Виля Бариевича.

Выражаем соболезнование родным и близким.

Светлая память о Виле Бариевиче навсегда останется в сердцах ветеранов.

Городской совет ветеранов