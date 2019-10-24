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29 октября – день рождения комсомола! Печать
24.10.2019 00:00

Сегодня в современных календарях нет этого праздника, но он остался в памяти всех тех, кто в разные годы был комсомольцем, пройдя в ВЛКСМ школу гражданского становления, юношеской дружбы и товарищества, бескорыстных свершений во имя общества. И эта школа в большинстве своем позволила многим юношам и девушкам достигать впоследствии новых вершин, избрать свое место в жизни. Такое не забывается и остается навсегда.

Уважаемые друзья и товарищи!

Искренне поздравляем вас с комсомольским праздником и желаем в душе и сердце не расставаться со своей юностью. Доброго вам здоровья, комсомольской энергии и бодрости, так необходимых и сегодня, когда приходится бороться со всеми жизненными невзгодами. Благополучия вам и счастья.

Ветераны дубненского комсомола

 
  		 
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