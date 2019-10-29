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Ярмарка вакансий Печать
29.10.2019 00:00

для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан категорий «инвалид» и «пенсионер»

состоится в Дубне

13 ноября 11:00 до 12:00

Мы рады пригласить соискателей, желающих найти или сменить место работы, организации города, у которых есть потребность в работниках, наличие свободных рабочих мест (вакантных должностей).

На ярмарке вы сможете:

пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;

узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;

получить консультацию по вопросу трудоустройства;

получить информацию о регистрации на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Ярмарка состоится в читальном зале городской библиотеки семейного чтения по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3а.

Вход свободный. Все услуги предоставляются бесплатно.

Контактный телефон 8 (49621) 2-17-60
  		 
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