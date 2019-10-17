12 октября. Суббота. В 7:30 к проходной ГосМКБ «Радуга» начинают прибывать спортсмены – бегуны-легкоатлеты, велосипедисты. Кто бегом, кто на лыжероллерах, кто на велосипеде… У них есть ровно тридцать минут на то, чтобы пройти регистрацию, облачиться в фирменную футболку с логотипом спортивного действа, еще раз проверить спортивный инвентарь и – вперед, на 60-километровую дистанцию XIX комбинированного легкоатлетического пробега, который в этом году посвящен 68-летию АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» и 85-летнему юбилею Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности. Помешать этой традиции стать на год взрослее не в силах даже погода. На этот раз она выдалась крайне суровой: с половины дистанции лил сильный дождь, начался шквалистый ветер… Но и на это у продолжателей славных спортивных традиций дубненского предприятия оптимистичный взгляд: ветер дул в спину, говорят спортсмены, так что 60-километровый путь удалось преодолеть на час быстрее положенного, опередив график. От старта у проходной ГосМКБ «Радуга» до финиша у стен патриотического клуба в деревне Устиново Кимрского района Тверской области – шестьдесят километров, без малого восемь часов бега с учетом привала на обед и несколько десятилетий дружбы и общих традиций, соединивших судьбы двух великих авиаконструкторов Александра Яковлевича Березняка и Андрея Николаевича Туполева. Торжественное построение спортсменов перед стартом и напутствие генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я. Березняка» В.Н. Трусова – неотъемлемая часть этой многолетней спортивной традиции. Владимир Николаевич отметил, обращаясь к участникам пробега, насколько значимо для предприятия продолжение тех славных традиций, которые много лет назад были заложены двумя выдающимися авиаконструкторами – Александром Яковлевичем Березняком и уроженцем кимрской земли Андреем Николаевичем Туполевым. - Мы продолжаем их дело не только своей работой, а вы отлично знаете, - подчеркнул В.Н. Трусов, - что самолеты Туполева - стратегические бомбардировщики дальней авиации несут ракеты только «Радуги». Это было, есть и будет всегда. Поэтому мы едины в нашей работе, в традициях, в спорте. И самое главное, что каждый год наш пробег обретает новых участников. Традиционно в нем участвуют спортсмены из Дубны, Кимр, Тверской области, а сегодня к нам присоединились представители предприя-тий из Раменского, Тамбова, Ярославля…Я желаю всем вам отличного старта, безопасной трассы и яркого финиша – обязательно достичь поставленной цели и побывать на родине Андрея Николаевича Туполева, где был установлен памятный мемориал и действует патриотический клуб, носящий имя авиаконструктора. Вся 60-километровая дистанция пробега, которую полностью или частично в этом году преодолели около семидесяти участников, разбита на несколько этапов. Часть из них посвящена возложению цветов к памятным местам и мемориалам. Первым таким местом стал памятник А.Я. Березняка, установленный у стен дубненского предприятия. Спортсмены возложили цветы к памятной доске на улице Березняка, а в деревне Шутово, что в Кимрском районе, почтили память у мемориала погибшим односельчанам. И уже практически финальная точка - мемориал А.Н. Туполеву в поселении Симоново Кимрского района. Это если говорить о патриотической, исторической и нравственной сторонах пробега. Спортивная составляющая на этот раз из-за ненастной погоды оказалась крайне экстремальной. Председатель первичной профсоюзной общественной организации предприятия Максим Николаевич Щербаков, правда, вспомнил, что за 19-летнюю историю пробега все же был год, когда выдались еще более суровые условия – бежать и ехать тогда пришлось по мокрому снегу. Но сломить спортсменов и помешать этой многолетней традиции состояться не под силу даже природным капризам. Тем более что там, на финише, спортсменов поджидали учащиеся устиновской школы и заключительные километры бежали вместе с ними. Тринадцать участников преодолели всю дистанцию бегом, шестеро из них – впервые. Это Никита Бучнев (г. Москва, ПАО Туполев), Владимир Ельцов (ГосМКБ «Радуга»), Михаил Новиков (Гаврилов - Ямский машиностроительный завод «АГАТ»), Мария Рябцева (г. Дубна), Александр Серый (г. Москва), Дамир Кузяев (г. Тамбов, ПАО «Электроприбор»). А Наталья Помазова (г. Кимры), Юрий Шорников (г.Домодедово), Николай Ехлаков (г. Сарапул, ОАО «СЭГЗ»), Александр Леженин (г. Дубна), Владимир Белоусов (г. Дубна, КСИ «Развитие»), Алексей Савченко (г. Сарапул, ОАО «СЭГЗ») и Владимир Сполохов (г. Сарапул, ОАО «СЭГЗ») являются постоянными участниками пробега и каждый раз преодолевают его дистанцию исключительно бегом. Заместитель начальника цеха ГосМКБ «Радуга» Владимир Ельцов второй раз участвует в пробеге и впервые преодолел его бегом полностью. На предприятии созданы особые благоприятные условия для занятия сотрудников спортом, - рассказывает Владимир, кстати, постоянный участник внутренних спартакиад, проводимых в течение года, лыжных соревнований. Спортивную основу молодому человеку заложили тренеры еще во время занятий в ДЮСШ в секции тяжелой атлетики в Доме физкультуры ОИЯИ. С годами спорт и физическая культура стали образом жизни. Но эта дистанция – особенная. Это не только спорт, но и дань традициям, говорит Владимир. - Работая на предприятии, - делится спортсмен, - проникаешься историей и традициями авиастроения. И кому как не нам, сотрудникам авиационного предприятия, прославлять в том числе спортивными традициями имена выдающихся авиаконструкторов А.Я. Березняка и А.Н. Туполева. И побывать на родине нашего земляка, родившегося в тверском крае, – это по меньшей мере почетно. Да и потом преодолевать дистанцию в компании единомышленников – коллег с родного предприятия и предприятий смежников, особенно интересно, признается сотрудник ГосМКБ «Радуга». А без дружеской поддержки на такой дистанции действительно – никуда. Вот и Владимир признается, что где-то к 37 километру решил для себя, что после привала продолжит преодоление трассы на автобусе (транспорт сопровождает участников всю дорогу). Но нужные слова, вовремя сказанные тренером ДЮСШ «Дубна» и постоянным участником и волонтером пробега Натальей Викторовной Щербаковой, говорит Владимир, придали сил и настроили на преодоление завершающих 23 километров. Как раз об этом – о дружеской поддержке на дистанции, говорили и представители АО «Раменский приборостроительный завод». Сразу три их сотрудника: Кирилл Спицын (8 км бегом), Ирина Баринова (вся дистанция на велосипеде) и Денис Мельник (37 км бегом) стали продолжателями этой славной традиции дубненского предприятия. А поддерживал их на дистанции заместитель председателя первичной профсоюзной организации АО «Раменский приборостроительный завод» Герман Владимирович Круглов. - Сотрудники ГосМКБ «Радуга» и, в частности, представители первичной профсоюзной организации достойны уважения. Пробег был организован на очень высоком уровне. Предусмотрели все что нужно при организации такого рода мероприятий. В первую очередь, это вопросы безопасности. Трасса непростая, поэтому участники передвигались за пределами проезжей части. Очень живописна сама трасса, красивая природа. А потом, знаете, там, среди спорт-сменов, чувствуется особенное единение. Они поддерживают друг друга, и это дает силы двигаться дальше. Наш Денис Мельник настраивал себя на преодоление 20 километров, а в итоге пробежал все 37. Мы обязательно будем участвовать в будущих пробегах и главное, что теперь не понаслышке знаем о замечательной традиции дубненского предприятия «Радуга». Действительно, несмотря на мягко говоря нелетные погодные условия, пробег, вся его дистанция, теперь, спустя несколько дней, вспоминается только в ярком, радужном свете. И небольшие привалы, и поддержка бегунов велосипедистами, и привал на обед на берегу озера в Ильинском… Кстати, один из старейших участников пробега Анатолий Шутов не нарушил свою собственную традицию и совершил под восторженные ободрительные возгласы местных жителей свой октябрьский заплыв. И, конечно же, особенно теплой, душевной и трогательной выдалась встреча спортсменов на финише, где ребята из местной школы, глава Устиновского сельского поселения, сотрудники патриотического клуба устроили замечательный праздник с горячим чаем и вкуснейшими пирогами. Постоянный участник мероприятия публицист, писатель, чемпион мира 1960-х годов среди инвалидов Юрий Егорович Вересков вручил бегунам памятные книги. Много добрых слов прозвучало в адрес организаторов пробега – руководства предприятия ГосМКБ «Радуга», профсоюзной организации. И особенные слова благодарности всем волонтерам и главному судье Виктору Захаровичу Червякову, благодаря которым это мероприятие из года в год проходит на столь высоком уровне и оставляет в памяти его участников самые яркие впечатления. Такие, что спустя год ты уже не можешь себе позволить нарушить традицию и в 7:30 не прибыть на старт традиционного комбинированного памятного пробега… Анна Сухая Фото Алексея Константинова, Владимира Рыкова и Вадима Солодовника