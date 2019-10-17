Дубненские пенсионеры, участники программы «Активное долголетие», получили прекрасный подарок ко Дню пожилого человека – экскурсию в Новоиерусалимский монастырь в городе Истре. О том, как прошло это путешествие, и о своих впечатлениях от увиденного рассказали участники поездки. Подарок ко Дню пожилого человека Участникам предстояла довольно продолжительная поездка протяженностью 2,5 часа в современном комфортабельном автобусе, предоставленном руководством Объединенного института ядерных исследований. В числе сопровождающих была и медсестра, но, к счастью, медицинская помощь никому не потребовалась. И вот она - встреча с прекрасным. Перед нами возник удивительной красоты Воскресенский собор, стоящий высоко на холме и окруженный крепостной стеной шириной три метра. От нашего экскурсовода мы узнали, что храм был построен в середине ХVII века по образу Иерусалимского храма на Святой Земле. Во время войны, в 1941 году, немцы взорвали сооружение. Восстановили памятник истории лишь в 1985 году, а в 1995 году обитель была передана Русской Православной Церкви. Экскурсовод подробно рассказал о внутреннем убранстве церкви, мы увидели необыкновенной красоты шатер, высота которого 18 метров, и необычный 12-ярусный иконостас. Постояли у Голгофы, где возведен кипарисовый Крест, привезенный по заказу патриарха Никона из Палестины, преклонили колени перед погребальным ложем, покрытым плащаницей, опустились в подземную церковь равноапостольных святых Константина и Елены. При сооружении этой церкви открылся живоносный источник. Мы все попили Святой воды и, кто хотел, набрал ее с собой. Интересно, что в этой церкви похоронена супруга великого русского полководца А.В. Суворова и их единственный сын. Семья Суворовых была щедрым вкладчиком Воскресенской обители. Экскурсовод также упомянул, что большую помощь в восстановлении церкви оказал Д. Медведев, в то время президент России, издав в 2009 году Указ «О мерах по восстановлению исторического облика Воскресенского Новоиерусалимского монастыря». В завершении экскурсии нас переполняли впечатления. Спасибо огромное сотрудникам ЦСО «Родник» за прекрасную организацию поездки. Самим пожилым людям совершить такое путешествие было бы не под силу. В.М.Толокнова Созерцая святые места - Третьего октября нам, ветеранам, людям пожилого возраста, посчастливилось посетить Ново-Иерусалимский монастырь, который был основан на землях села Воскресенское патриархом Никоном в 1656 году. Обитель должна была стать для верующих Новым Иерусалимом – всемирным центром православия, создающим образ Святой Земли, похожий на Палестину. Русская Палестина раскинулась на несколько десятков квадратных километров. Едва выйдя из автобуса, перед нашим взором предстал рукотворный красавец - огромный одноглавый крестово-купольный Воскресенский собор, который строился с 1656 по 1685 год и создан по образу главной христианской святыни – храма Гроба Господня в Иерусалиме. К собору пристроены шатровая часовня Гроба господня, Успенская церковь и подземная церковь святых Константина и Елены. В соборе воспроизведены подобия горы Голгофы, пещеры Гроба Господня, места трехдневного погребения и воскресения Иисуса Христа. Большая часть построек монастыря относится к концу 17 века. В разное время здесь трудились архитекторы: Карл Бланк, Бартоломео Растрелли, Матвей Казаков, Андрей Воронихин, Константин Тон. В конце XIX - начале XX века монастырь стал важным центром паломничества. Ежегодно в обитель приезжали до 35 тысяч человек. В 1919 году обитель закрыли. На ее базе стал действовать историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим». Монастырь сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Во время немецкой оккупации в 1941 году музей был разграблен, башни и колокольня монастыря разрушены, а собор значительно поврежден. Реставрационно-восстановительные работы начались сразу после войны, в 1947 году. В 1994 году начался процесс передачи сооружений монастыря Русской Православной Церкви. С этого времени здесь возрождается монашеская жизнь. Святейший патриарх Никон воплощал свой замысел - создать в Подмосковье точное подобие знаменитого Иерусалимского храма Воскресения Господня, чтобы дать возможность русскому народу созерцать святые места, не подвергаясь дорогостоящему и небезопасному путешествию на Ближний Восток. Вот и мы посетили обитель. Спасибо нашему любимому центру «Родник», сотрудникам соцзащиты и медицинской сестре Лидии Николаевне Викуловой за пристальное внимание и оказание помощи во время поездки, а также организатору экскурсии Ладе Вячеславовне Хлопотовой. Когда мы подошли к лестнице подземной церкви, встал вопрос: идти или не идти. Уж очень крутые ступени - не подняться. Нет, надо непременно идти, а то сожалеть потом будем. И тут как по мановению волшебной палочки появились наши помощники. И все устроилось. Водичку святую нам предлагали в течение всего пребывания в обители. Было время, чтобы отдохнуть, посидеть на скамеечке. Все члены нашей группы были дружелюбными, участливыми, проявляли заботу друг о друге, угощали друг друга яблоками, чаем, пирожками и бутербродами. В общем, поездка очень понравилась, жаль только, что экскурсия длилась всего несколько часов. Хорошо бы в такое святое место приехать на несколько дней, тем более, что поблизости находится гостиница. Чтобы иметь возможность посещать литургии, посидеть, поразмышлять наедине с Богом. Именно так находишь ответы на порой непростые вопросы, принимаешь трудные решения. Г.И. Ануфриева