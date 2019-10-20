Изменения в Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

Федеральным законом от 02.08.2019 № 319-ФЗ внесены изменения в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», которые вступают в силу с 01.01.2020 года.

Согласно изменениям, государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, с указанной даты будет пополняться информацией о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.

Статья 72 Семейного кодекса РФ также дополнена положениями, возлагающими на суд обязанность по направлению выписки из решения о лишении (ограничении) родительских прав, восстановлении в родительских правах, отмене ограничения родительских прав, отмене усыновления не только в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка, но также в орган опеки и попечительства по месту вынесения решения.

Органы опеки и попечительства обязаны предоставлять региональному оператору, помимо сведений о каждом ребенке, оставшемся без попечения родителей, также сведения о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, о бывших усыновителях - в срок не более трех рабочих дней со дня получения указанных сведений.

Исходя из указанных изменений, документированная информация о недобросовестных родителях и опекунах создается в целях учета сведений в государственном банке данных о детях и недопущения случаев передачи детей на воспитание в семью таким гражданам и бывшим усыновителям.

О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора г.Дубны