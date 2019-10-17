СМС из налоговых органов Федеральным законом от 29 сентября 2019 года N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» установлено, что налоговые органы вправе информировать налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений и (или) электронной почты и (или) иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, не чаще одного раза в квартал при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме. О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора г.Дубны