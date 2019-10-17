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Прокуратура разъясняет Печать
17.10.2019 00:00

СМС из налоговых органов

 

 

Федеральным  законом от 29 сентября 2019 года N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую  Налогового кодекса Российской Федерации»  установлено, что налоговые органы вправе информировать налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений и (или) электронной почты и (или) иными способами, не противоречащими законодательству  Российской Федерации, не чаще одного раза в квартал при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме.

О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора г.Дубны

 

 
  		 
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