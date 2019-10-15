О льготных кредитах.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 1404 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» расширен перечень видов деятельности, занимаясь которыми предприниматели получают право на субсидированные государством кредиты по ставке не более 8,5 %.

Перечень дополнен, в том числе:

- деятельностью в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого предпринимательства является микропредприятием;

- деятельностью в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в Арктическую зону Российской Федерации;

- предоставлением в аренду собственного недвижимого имущества (кроме земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений) и собственного движимого имущества.

Кроме того, снят запрет на получение льготных кредитов ресторанам. Максимальный размер кредита на инвестиционные цели увеличен до 2 млрд рублей для всех заемщиков, независимо от вида их деятельности.

Ставки субсидирования банков по кредитным договорам с малыми предприятиями увеличены до 3,5 %. Такая же ставка предусмотрена для договоров со средними предприятиями, если они участвуют в региональной программе повышения производительности труда. В остальных случаях она составляет 3%. Изменения вступили в силу 23 сентября 2019 года.

О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора г.Дубны