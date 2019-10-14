В Российской Федерации изменилась структура судебной системы

В соответствии с решением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 12.09.2019 в Российской Федерации с 1.10.2019 года начали работу кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, кассационный военный суд, апелляционный военный суд и Центральный окружной военный суд.

Введение новых судов будет способствовать укреплению независимости судей и повышению эффективности правосудия.



Апелляционный суд общей юрисдикции рассматривает жалобы сторон на решения судов, не вступившие в законную силу, при этом вместо Верховного суда Российской Федерации будет проверять дела, которые по первой инстанции рассматривали суды субъектов (например, уголовные дела о терроризме).

Кассационный суд полномочен рассматривать кассационные жалобы на вступившие в силу решения нижестоящих судов, при этом к нему перейдут полномочия президиумов судов субъектов Российской Федерации по проверке вступивших в силу судебных актов.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции образованы по экстерриториальному принципу, в соответствии с которым границы судебных округов не совпадают с административно-территориальным делением государства. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда общей юрисдикции входят от 7 до 13 субъектов РФ, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции - от 14 до 21 субъекта РФ.

В кассационных судах вводится принцип «сплошной кассации», который предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб в судебном заседании без предварительного их отбора.

Гражданам обеспечено дистанционное участие в рассмотрении кассационных и апелляционных жалоб: при подаче гражданином соответствующего ходатайства в ближайший суд общей юрисдикции суд свяжет заявителя с вышестоящей инстанцией по системе видеоконференцсвязи, которой оборудованы все суды.

О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора г. Дубны