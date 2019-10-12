Установлен запрет на использование открытого огня на балконах жилых домов

Постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 1216 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390. В частности, установлен прямой запрет на использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

Кроме того, введена обязанность руководителей культурно-просветительных и зрелищных учреждений обеспечивать информирование зрителей о правилах пожарной безопасности. Такое информирование может быть осуществлено путем трансляции речевого сообщения или демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке действий зрителей в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения.

Что касается запрета курения на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах защиты торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках, то в соответствующую норму включена оговорка. Она уточняет, что это правило не распространяется на места, специально отведенные для курения табака в соответствии с законодательством.

Скорректировано ограничение на проведение в рабочее время загрузки (выгрузки) товаров и тары - она должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей.

При этом смягчено правило размещения в медицинских организациях палат для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания и для детей на первых этажах зданий - соответствующая норма дополнена указанием на преимущественное размещение таких палат на первых этажах в соответствии с проектной документацией. Поправки затронули и норму о запрете на размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых - конкретизировано, что речь идет только о тех помещениях, которые не предусмотрены проектной документацией.

Изменения вступили в силу с 3 октября 2019 года.

О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора г.Дубны