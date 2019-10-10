В Дубненскую больницу поступило новое оборудование Для гинекологического отделения Дубненской городской больницы Министерства здравоохранения Московской области приобретен новый аппарат ­ лазерная хирургическая установка стоимость 2,8 млн рублей. Оборудование является универсальным и позволит врачам проводить лечение женщин разного возраста. «У многофункциональной лазерной хирургической установки широкая область применения. Аппарат воздействует точно на ткань лазерным лучом, что гарантирует отличный лечебный результат. Основными преимуществами медоборудования являются быстрое заживление, короткое время обработки и, что немаловажно, минимальный риск инфицирования», ­ рассказал главный врач Дубненской горбольницы Алексей Осипов. «Обновление и совершенствование материально­-технической базы медицинских организаций Подмосковья является одной и первостепенных задач ведомства. Мы ведем постоянную работу по оснащению и укомплектованию медучреждений современным оборудованием», ­ добавила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

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