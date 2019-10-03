Проблемы, с которыми столкнулись люди с инвалидностью, стали 23 сентября основными темами на личном приеме в Дубне депутата Московской областной думы Марины Шевченко. В трудной жизненной ситуации оказалась пенсионерка - инвалид II группы. Почти десять лет назад она лишилась жилья, а дом, в котором проживает сейчас, предназначен под снос. Временная прописка у жительницы Дубны есть, и на следующий год ее обещали продлить, но что дальше? Марина Владимировна взяла вопрос с пропиской под контроль, как и возможность устройства женщины в дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рождественский». Еще одно обращение к областному парламентарию касалось непредоставления федеральных льгот инвалиду. Человек прописан в Москве, но по полгода живет в Дубне, и ввиду отсутствия постоянной прописки на территории Подмосковья его законное право на льготную оплату коммунальных услуг остается нереализованным. По мнению заявительницы, помочь инвалидам-дачникам можно следующим образом: разрешить МФЦ выдавать справки о временном отказе от федеральной льготы в Москве для получения ее по месту проживания. Но это должно быть предусмотрено на законодательном уровне для правильного распределения бюджетных средств. - Полученное обращение я направлю в профильный комитет Мособлдумы, чтобы коллеги инициировали его обсуждение с привлечением специалистов. Уверена, что с подобными сложностями сталкиваются и другие федеральные льготники, так что необходимо детально изучить все аспекты и найти решение, - подчеркнула Марина Шевченко. По двум «дорожным» вопросам по просьбе депутата разъяснения дал представитель администрации городского округа Дубна. Речь шла об автобусах и маршрутках, которые, высаживая пассажиров на улице Кирова «по требованию», заезжают на обочину и колесами разрушают песчаное покрытие, в результате образуются лужи с дальнейшим подтоплением придомового участка. По словам заместителя начальника управления ЖКХ и транспорта - начальника отдела по транспорту и дорожной деятельности Владимира Шуренкова, сейчас на ул. Кирова нет оборудованных остановочных пунктов, но в следующем году будут обустроены три автобусные остановки с заездными карманами. Другая актуальная задача - строительство тротуара по обеим сторонам улицы Кирова. Как заверил В.В. Шуренков, проблема известна и значится в планах, даже подготовлена смета. Что касается сроков, то они зависят от размеров финансирования. А сам реестр тротуаров формируется ежегодно после обсуждения участниками рабочей группы, куда входят муниципальные депутаты, сотрудники администрации и представители общественности.