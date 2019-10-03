Новый хирургический корпус Дубненской горбольницы готовится к открытию. В настоящее время строители устраняют замечания, проводится установка мебели и медицинского оборудования. Ожидается, что уже в ноябре корпус примет первых пациентов. Введение в эксплуатацию нового хирургического корпуса позволит значительно повысить качество и доступность хирургической медицинской помощи пациентам.

Особенностью нашего наукограда является то, что он находится на отдаленном расстоянии от всех областных медицинских центров, а в городе имеется только старый корпус больницы, который построен в 1956 году, в то время больница обслуживала 18,0 тыс. населения города. Существующий корпус не соответствует требованиям растущего города. Сегодня население Дубны составляет 75 003 человека, причем город продолжает расти. За счет активной деятельности Особой экономической зоны «Дубна» ожидается дальнейший прирост населения (около 30 000 человек), идет строительство инфраструктуры. Дубненцы, в том числе резиденты особой экономической зоны, нуждаются в квалифицированной помощи хирургического профиля.

В настоящее время медицинская помощь хирургических профилей оказывается в здании, построенном в пятидесятые годы прошлого столетия. В структуре больницы в двух хирургических отделениях имеются койки хирургического, травматологического, урологического профилей. Палаты в отделениях переполнены. Функционируют всего три операционные.

«В новом корпусе будут открыты отделения общей хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, отделение гинекологии, а также будут открыты новые отделения - онкологии и отделение абдоминальной хирургии. В ближайшей перспективе планируется открытие отделения краткосрочного пребывания. Мы сможем увеличить количество проводимых операций с 3,5 до 5 тыс. в год», - рассказал главный врач Дубненской горбольницы Алексей Осипов.

Он отметил, что в новый корпус закуплено современное медицинское оборудование, в том числе аппарат МРТ. На седьмом этаже нового здания расположится современный операционный блок, включающий в себя семь операционных, оборудованных системами очистки воздуха с ламинарными потоками. Данные системы помогают осуществлять бактериологический контроль воздуха в операционных помещениях, особенно при длительных хирургических вмешательствах и постоянном нахождении пациентов со слабой иммунной системой, для которых огромным риском являются воздушные инфекции. В новом хирургическом корпусе также осуществлены монтаж и наладка резервной дизельной котельной мощностью почти три мегаватта, которая необходима, поскольку лечебный корпус является объектом первой категории по отоплению. Если случатся перебои у городских теплоснабжающих организаций, на пациентах это не отразится.

«Операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием - эндовидеоскопическим, рентгенотелевизионным, оборудованием для термоабляции и ультразвуковой деструкции, лазерными ножами, позволяющим проводить самые современные операции, в том числе малоинвазивные - через небольшие проколы или разрезы, когда пациент восстанавливается в максимально коротки сроки», - сообщил Алексей Осипов.

Наличие данного оборудования, а также наличие оснащенного 12-коечного реанимационного отделения позволит увеличить спектр оперативных вмешательств, а также оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по ряду направлений:

• Гинекология;

• Абдоминальная хирургия. Широкий спектр оперативных вмешательств на печени, поджелудочной железе и желчевыводящих путях с использованием эндовидеоаппаратуры, рентгенотелевидения, ультразвукового контроля, термоабляции и ульразвуковой деструкции; проведение реконструктивных и восстановительных операций на толстом и тонком кишечнике, желудке и двенадцатиперстной кишке, в том числе при онкологических заболеваниях.

• Урология. Минимально-инвазивные оперативные вмешательства на почках, мочеточниках, мочевом пузыре и предстательной железе с использованием эндовидиоаппаратуры, рентгенотелевидения и ультразвукового контроля, пластические операции на уретре, в том числе при онкологических заболеваниях.

• Травматология и ортопедия. Эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава, оперативные вмешательства с использованием эндовидеоаппаратуры, включая пластические операции на связках мелких суставов, плечевого и коленного суставов; минимально инвазивные вмешательства при переломах трубчатых костей с использованием рентгенотелевидения; реконструктивные операции при врожденных и приобретенных деформациях стоп; операции при нейропатиях верхних и нижних конечностей.

• Онкология. Хирургическое лечение доброкачественных и злокачественных опухолей молочной железы, органов желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы: реконструктивно-пластические операции.

Планируется увеличение числа оперативных вмешательств с трех до пяти тысяч в год. Возможность расширения спектра малоинвазивных оперативных вмешательств позволит значительно сократить сроки реабилитации больных. Еще один аппарат МРТ, установленный в новом корпусе, а также наличие эндоскопического отделения, позволят ускорить проведение обследований. Пострадавшие в ДТП с сочетанной травмой будут госпитализироваться в травматологическое отделение Дубны.

Значительно повысится комфортность пребывания пациентов в стационаре. Палаты нового корпуса - одно-, двух-, трех-, четырехместные - оборудованы санитарными узлами, телевизорами и кондиционерами, консолями для подключения медицинского оборудования. Корпус полностью оснащен оборудованием для пациентов с ограниченными возможностями, для них имеются специальные палаты.

Штат медицинских работников нового хирургического корпуса больницы полностью укомплектован высококвалифицированными специалистами (врачами высшей квалификационной категории, кандидатами медицинских наук), которые привлечены из Москвы, Подмосковья, федеральных медицинских организаций и других регионов России.

В каждом отделении будут работать три врача соответствующей специальности, в вечерние и ночные часы, выходные дни в корпусе будут дежурить два врача-хирурга, врач-гинеколог, врач-травматолог, шесть врачей-анестезиологов-реаниматологов. Лабораторная, эндоскопическая, рентгенологическая службы будут работать в круглосуточном режиме. Таким образом, пациенты с самыми сложными заболеваниями смогут рассчитывать на квалифицированную оперативную медицинскую помощь.