21 сентября Дубна в очередной раз присоединилась к экологической акции «Наш лес. Посади своё дерево». Всего в акции приняли участие более 3200 горожан. Высажено более 3100 деревьев.

В этот день большая часть дубненцев трудилась на двух основных площадках. Вдоль тротуара от улицы Понтекорво, д.19 до магазина «Перекрёсток» высажены 50 клёнов и кустарник дёрен белый (40 штук). В прилегающей к жилому району лесопарковой зоне посадили 1000 саженцев сосны.

На территории, прилегающей к недавно открытому ДОУ «Мечта», расположенному на ул. Карла Маркса, д. 3, появились 25 молодых рябинок, 20 яблонь, 15 саженцев груши, 20 лип и кустарник дёрен белый(30 штук). На территории детского образовательного учреждения высажены туи (10 шт.) и ели (10 шт.).

У Дома престарелых «Рождественский» на ул. Курчатова, д. 7 «а» посажено 10 яблонь, 15 кленов и 10 груш.

В этот день дубненцы также озеленяли территорию, прилегающую к общеобразовательной школе «Возможность» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудниками управляющей компании АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» совместно с сотрудниками компаний-резидентов было продолжено озеленение проспекта Конструктора Селезнева. Посадка деревьев, причем не только на своей, но и городской территории, для сотрудников Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» уже стала доброй традицией. В основном новые саженцы появляются в ходе субботников, а в этот раз почти половина коллектива в свой выходной день изъявила желание принять участие в областной акции «Наш лес. Посади свое дерево».

- Это очень важная экологическая акция, которая поможет восстановить леса региона, - сказал, приветствуя ее участников, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – Каждое посаженное нами дерево сделает наукоград зеленее, украсит его, украсит мир вокруг нас. Радует, что сегодня вместе с родителями в акции участвует так много детей.

Действительно, в этот день ребятишек было не меньше взрослых, и каждому из них удалось посадить именно свое, для многих первое в жизни дерево. Ровно 100 сосен было посажено в этот день вдоль проспекта Конструктора Селезнева в левобережье. Они стали продолжением высаженных ранее елей. Через несколько лет молоденькие саженцы окрепнут, превратятся в великолепные сосны, которые будут радовать не только водителей, проезжающих по новому проспекту, но и прогуливающихся по зеленой аллее дубненцев.

Многие жители многоквартирных домов тоже облагораживали свои дворы деревьями и декоративным кустарником. Этот холодный осенний день был согрет улыбками и отличным настроением горожан, принявших участие в озеленении городских территорий. Организаторы акции позаботились об угощении с горячим чаем. А музыкальное сопровождение и выступление хоровых коллективов создавали ощущение праздника. На память об этом событии участникам акции вручили памятные футболки, кепки и значки.