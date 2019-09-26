Руководитель АО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев 22 сентября отметил свой день рождения – ему исполнилось 65 лет.

Четыре десятилетия назад свой трудовой путь он начинал на этом градообразующем предприятии, а с июня 2011 года занимает пост генерального директора.

На приборный завод в подмосковной Дубне Виктор Алексеевич впервые попал, будучи студентом Ленинградского института авиационного приборостроения – проходил здесь преддипломную практику. Окончил вуз в 1978 году и получил распределение на «ТЕНЗОР» по приглашению работодателя. Трудился инженером, старшим инженером, начальником электронно-физической лаборатории, заместителем главного инженера по технической подготовке производства. В 34 года стал главным конструктором, в его подчинении находилось триста человек, включая кандидатов наук, ветеранов завода.

После короткого периода работы в банковском секторе в начале 1990-х годов вернулся на родное предприятие в должности заместителя генерального директора по коммерции, затем стал коммерческим директором, возглавлял производственный инвестиционно-маркетинговый центр, инженерно-технический центр. Прошел все ступени – от молодого специалиста до руководителя приборного завода.

Заслуги Виктора Голубева отмечены государственными, областными, отраслевыми и городскими наградами. Среди них знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», знаки губернатора Московской области «Благодарю» и «За полезное», почетный знак «За заслуги перед Дубной». В прошлом году удостоен высшей награды Московской областной Думы – почетного знака «За верность Подмосковью». Его имя занесено в «Летопись трудовой славы города» и «Книгу Почета завода».

Трудовой коллектив АО «ТЕНЗОР» поздравляет Виктора Алексеевича с юбилейной датой. Желает здоровья, оптимизма и дальнейших успехов на всех жизненных поприщах.