С яркими страницами истории приборного завода «ТЕНЗОР» могли ознакомиться жители и гости подмосковной Дубны в первую субботу сентября.

В парке семейного отдыха уже в третий раз состоялся праздник профессий «Дети - наше будущее». Одну из тематических площадок подготовил муниципальный музей археологии и краеведения - экспозиция была посвящена градообразующим предприятиям наукограда, в число которых входит «ТЕНЗОР».

Все желающие смогли узнать о том, что решение о создании приборного завода именно в Дубне было принято в 1968 году, а уже в 1973-м на новом промышленном объекте было налажено производство передовой для своего времени продукции.

Одновременно с развертыванием цехов и вспомогательных служб «ТЕНЗОР» активно застраивал район Большая Волга. Здесь появились современные многоквартирные дома и общежития, котельная, спорткомплекс, бассейн, магазины, школа и три детских сада...

Посетители выставки внимательно рассматривали архивные фотографии. Но особый интерес детей и взрослых вызвал раритетный экспонат - один из первых

отечественных бытовых компьютеров, выпуск которых был налажен на приборном заводе «ТЕНЗОР» в начале 1990-х годов. Восьмиразрядный домашний компьютер «Дубна-48К» - клон английского ZX Spectrum 48 - изготавливался в металлическом корпусе (версия 1991 года) или пластиковом (модель 1992 года). В шпионской саге о суперагенте Джейсоне Борне с помощью персонального компьютера «Дубна-48К» был взломан центральный сервер ЦРУ и похищены секретные данные.

Более подробная информация о заводе «ТЕНЗОР» представлена в постоянной экспозиции Музея археологии и краеведения Дубны.