Ярмарка вакансий для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан категории «инвалиды», категории «предпенсионный возраст», организованная Дубненским центром занятости населения, состоялась 11 сентября в читальном зале Муниципальной библиотеки семейного чтения.

В ярмарке вакансий приняли участие 12 организаций: Акционерное общество «Институт физико-технических проблем», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Аграрно-технологический техникум «Дубна», Дубненский отдел вневедомственной охраны - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», ИП Рыбаков Юрий Александрович, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области», ООО «Косметический центр «Лика», ООО «М-Сервис», ООО «Торговый дом «Раптика», ООО «Технический центр «Радон», ООО «Учебный центр «ПРОФИ», Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области Дубненский городской отдел судебных приставов, Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 46179».

Ярмарку вакансий торжественно открыли специалисты Центра занятости, а затем представители вышеперечисленных организаций провели презентацию своих предприятий и организаций. Они рассказали об имеющихся вакансиях, о требованиях к соискателям вакантных рабочих мест и об условиях труда.

На ярмарке были представлены 107 вакансий: администратор, бухгалтер, водитель автомобиля, водитель-полицейский, воспитатель, врачи разных направлений, главный бухгалтер, дворник, заведующий хозяйством, инженеры, инструктор по физической культуре, калькулятор, кладовщик, контролер контрольно-пропускного пункта, косметолог, кровельщик, лаборант, массажист, мойщик посуды, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, начальник отдела, педагог дополнительного образования, пекарь-кондитерь, повар, продавец продовольственных/непродовольственных товаров, рабочий по комплексному обслуживанию, слесарь-монтажник, уборщик производственных и служебных помещений, учителя различных направлений и другие.

Специалисты Дубненского центра занятости населения оказали консультативную помощь гражданам, посетившим ярмарку вакансий, проинформировали о способе подачи заявления на оказание государственных услуг по информированию о положении на рынке труда и содействию гражданам в поиске подходящей работы на Портале государственных и муниципальных услуг, о новом сервисе на портале Роструда «Работа в России» «Профессиональная ориентация», рассказали об условиях постановки на учет и о государственных услугах, которые оказывает городская служба занятости населения, а также предоставили информационный материал в виде газет («Работай рядом с домом», «Всё для Вас», ежемесячный рекламно-информационный журнал «Справочник соискателя», рекламные проспекты, буклеты и информационные брошюры).

Ярмарку вакансий посетили 37 человек, из них граждан с ограниченными возможностями (инвалидов) 6 человек, пенсионного возраста - 7 человек. Они прошли первичные собеседования с работодателями о возможностях трудоустройства, обсудили интересующие их вакансии. Предложение пройти второй этап собеседования было сделано десяти работодателями для 27 граждан.

После окончания ярмарки вакансий для представителей организаций был проведен круглый стол на тему: «Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов».

И.М.Гогенко, директор Дубнеского ЦЗН