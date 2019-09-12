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Подарок для детворы Печать
12.09.2019 00:00

В левобережной части Дубны, на улице Тверской, состоялось открытие новой детской площадки. Еще совсем недавно пустой и неухоженный двор преобразился и наполнился детскими голосами.

Здесь много игрового оборудования, так что у ребятни глаза разбегаются. Есть зона воркаута с тренажерами, детский игровой комплекс и горки, а для самых маленьких – зона с песочницей.

В общем, площадка получилась яркой, красивой, а главное - функциональной. Ранним утром детский городок оживает: его маленькие хозяева осваивают разнообразные игровые элементы, состязаясь в ловкости и силе и радуясь теплым солнечным денькам – роскошному подарку золотой осени.
  		 
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