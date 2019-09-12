Выборы в Совет депутатов нашего города, состоявшиеся 8 сентября, прошли без нарушений законодательства. В них приняли участие около 25 процентов избирателей. В ближайшие пять лет состав городского совета будет следующим: Осипов Алексей Валентинович, Куликов Сергей Александрович, Ореховская Анна Андреевна, Семечкин Антон Владимирович, Руденко Александр Иванович, Утриванов Анатолий Петрович, Биканов Иван Викторович, Сидоренко Сергей Борисович, Лачин Святослав Николаевич, Хора Михаил Юрьевич, Тамонов Андрей Владимирович, Ксенофонтов Александр Владимирович, Злобина Елена Алексеевна, Викулин Ярослав Николаевич, Углов Евгений Дмитриевич, Ширченко Марк Владиславович, Шестов Борис Васильевич, Туголукова Мария Александровна, Николаев Валерий Павлович, Широков Игорь Евгеньевич.

Как распределились голоса избирателей – читайте в ниже приведенных результатах голосования по избирательным округам.

Избирательный округ №1:

- Кочнев Геннадий Валерьевич (самовыдвижение) - 118;

- Осипов Алексей Валентинович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 269;

- Прокопов Сергей Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР) - 154.

Избирательный округ №2:

- Куликов Сергей Александрович (самовыдвижение)

За – 418;

Против - 100.

Избирательный округ №3:

- Драчев Артем Викторович самовыдвижение) - 176;

- Крисько Анатолий Лаврентьевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР) - 32;

- Насонов Павел Анатольевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 305;

- Ореховская Анна Андреевна (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ) - 406.

Избирательный округ №4:

- Васильев Игорь Иванович (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО») - 32;

- Вожов Никита Юрьевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР) - 224;

- Семечкин Антон Владимирович (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ) - 225;

- Урманов Виль Бариевич (Самовыдвижение) - 127;

- Шульгин Дмитрий Анатольевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 55.

Избирательный округ №5:

- Руденко Александр Иванович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО)

За – 355;

Против – 113.

Избирательный округ №6:

- Савенков Владимир Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР) - 105;

- Утриванов Анатолий Петрович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 346;

- Честухин Антон Александрович (Самовыдвижение) - 181.

Избирательный округ №7:

- Биканов Иван Викторович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР) - 210;

- Гзиришвили Леонид Леонтьевич (Самовыдвижение) - 29;

- Крупская Евгения Михайловна (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ) - 138;

- Крупский Анатолий Владимирович (Самовыдвижение) - 50;

- Мелихов Валентин Владимирович (Самовыдвижение) - 22;

- Подлесный Михаил Владимирович (Самовыдвижение) - 117;

- Шенцев Андрей Геннадьевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 31.

Избирательный округ №8:

- Акелин Александр Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 158;

- Доборович Геннадий Чеславович (Самовыдвижение) - 154;

- Ильин Антон Николаевич (Самовыдвижение) - 29;

- Коннов Владимир Борисович (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО») - 14;

- Кузнецов Алексей Сергеевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР) - 14;

- Купцов Алексей Александрович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО) - 17;

- Сидоренко Сергей Борисович (Самовыдвижение) - 345;

- Тиняков Алексей Игоревич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ) - 107.

Избирательный округ №9:

- Аристархова Татьяна Викторовна (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 127;

- Лачин Святослав Николаевич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ) - 184;

- Мельничук Наталья Анатольевна (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО») 131;

- Попов Никита Дмитриевич (Самовыдвижение) - 24;

- Черных Игорь Вячеславович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР) - 90.

Избирательный округ №10:

- Андронов Сергей Владимирович (Самовыдвижение) - 188;

- Калачев Александр Владимирович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО) - 102;

- Мочалов Илья Евгеньевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) 29;

- Хора Михаил Юрьевич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ) 208.

Избирательный округ №11:

- Айриян Николай Сержикович (самовыдвижение) - 67;

- Никоноров Анатолий Валентинович (самовыдвижение) - 49;

- Самохвалов Михаил Васильевич (самовыдвижение) - 44;

- Тамонов Андрей Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 344;

- Чайников Павел Аркадьевич (самовыдвижение) 183;

- Шишков Михаил Сергеевич (Московское областное отделение Политической партии) - 52.

Избирательный округ №12:

- Быков Александр Валентинович (самовыдвижение) - 39;

- Горовых Александр Алексеевич (самовыдвижение) - 39;

- Дарда Андрей Викторович (самовыдвижение) - 82;

- Егорова Ирина Валерьевна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО) - 34;

- Капитонова Ирина Сергеевна (самовыдвижение) - 95;

- Ксенофонтов Александр Владимирович (самовыдвижение) - 169;

- Пасько Александр Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 49;

- Семячко Сергей Владимирович (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ) - 96.

Избирательный округ №13:

- Антипанов Евгений Викторович (самовыдвижение) - 149;

- Злобина Елена Алексеевна (самовыдвижение) - 247;

- Каганцов Игорь Михайлович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО) - 56;

- Карамов Альберт Флюсович (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ) - 132;

- Мокеев Дмитрий Игоревич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 239.

Избирательный округ №14:

- Адамов Михаил Александрович (самовыдвижение) - 116;

- Викулин Ярослав Николаевич (Дубненское городское отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ) - 442;

- Кравцов Виталий Иванович (самовыдвижение) - 25;

- Трофимов Вячеслав Борисович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 125;

- Чихалов Дмитрий Иванович (самовыдвижение) - 62.

Избирательный округ №15:

- Богачев Александр Дмитриевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО) - 59;

- Кузьмин Антон Валерьевич (самовыдвижение) - 52;

- Пузанкова Лариса Алексеевна (самовыдвижение) - 110;

- Углов Евгений Дмитриевич (самовыдвижение) - 350.

Избирательный округ №16:

- Маркова Наталья Андреевна (самовыдвижение) - 115;

- Минаков Алексей Иванович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО) - 48;

- Шилин Дмитрий Владимирович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 93;

- Ширченко Марк Владиславович (самовыдвижение) - 380.

Избирательный округ №17:

- Багинян Андрей Сергеевич (самовыдвижение) - 82;

- Белоусов Вячеслав Георгиевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО) - 75;

- Борисов Алексей Владимирович (самовыдвижение) - 27;

- Жукова Инна Михайловна (самовыдвижение) - 108;

- Шелепин Михаил Валерьевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 101;

- Шестов Борис Васильевич (самовыдвижение) - 215.

Избирательный округ №18:

- Клименко Александр Андреевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР) - 50;

- Котик Николай Зиновьевич (самовыдвижение) - 145;

- Сидоренков Алексей Вячеславович (самовыдвижение) - 115;

- Соколов Сергей Константинович (Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО») - 156;

- Туголукова Мария Александровна (самовыдвижение) - 168.

Избирательный округ №19:

-Бычков Сергей Александрович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО) - 140;

- Николаев Валерий Павлович (самовыдвижение) - 233;

- Пахомов Александр Вячеславович (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 87;

- Сыркин Никита Вадимович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР) - 54.

Избирательный округ №20:

- Бас Сергей Николаевич (самовыдвижение) - 113;

- Всеволожская Тамара Ивановна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО) - 93;

- Кравец Дмитрий Анатольевич (самовыдвижение) - 49;

- Кудинов Евгений Сергеевич (самовыдвижение) - 29;

- Куртасов Николай Вячеславович (самовыдвижение) - 16;

- Мадфес Николай Юрьевич (Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Дубна МО) - 123;

- Махнов Игорь Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР) - 58;

- Наумов Вячеслав Геннадьевич (самовыдвижение) - 47;

- Супрунов Иван Иванович (самовыдвижение) - 39;

- Широков Игорь Евгеньевич (самовыдвижение) - 136.