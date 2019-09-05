Второго сентября в школе №1 был открыт памятник Герою Советского Союза летчику-испытателю Григорию Бахчиванджи. Торжественная линейка, приуроченная к празднованию Дня знаний, началась в 10 утра, а часом раньше ученики и учителя собрались в актовом зале на классный час, который для ребят провел начальник службы безопасности Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова подполковник Дмитрий Владимирович Рыков. Он рассказал любознательным мальчишкам и девчонкам, с интересом рассматривающим в то время еще закрытый полотном бюст героя, установленный в школьном дворе, что представляют собой самолеты пятого поколения и что испытывают летчики-испытатели во время перегрузок, выполняя в небе сложные фигуры. И, наконец, в чем героизм летчика Бахчиванджи, чье имя и чей образ увековечены в памятнике, установленном на территории школы. Директор школы Александр Иванович Руденко, предваряя церемонию открытия памятника, подчеркнул, что именно «гений Березняка и мужество Бахчиванджи» позволили совершить прорыв в новое. Что героизм советские люди проявляли не только в военные годы на поле боя. История сохранила достаточно примеров, когда прорыв в будущее ценой своей жизни совершали летчики, космонавты, испытатели и в мирное время. И подчас лишь спустя долгие годы эти подвиги были оценены по достоинству, как и в случае с Бахчиванджи. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено лишь спустя тридцать лет после трагического полета. Прежде чем предоставить слово инициатору создания памятника Герою Советского Союза летчику-испытателю Владимиру Николаевичу Кандаурову, директор школы Александр Иванович Руденко поблагодарил всех, кто внес свою лепту в реализацию проекта - руководство Особой экономической зоны «Дубна», предприятие ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, дубненского архитектора И.Б. Котолевскую, сотрудников скульптурной мастерской под руководством М.Л. Сердюкова, а также родителей своих учеников, без помощи которых не удался бы, пожалуй, ни один школьный проект. Поздравил с Днем знаний учителей и ребятишек глава города Максим Николаевич Данилов. О подвиге Григория Бахчиванджи, рассказанном Героем Советского Союза летчиком-испытателем Владимиром Николаевичем Кандауровым, ребята слушали с особым вниманием и интересом. - Когда в 1941 году фашистские полчища рвались к Москве, уже стало понятно, что в воздушных боях нашим истребителям не хватает скорости, - так начал свой рассказ Владимир Николаевич. - Тогда Александр Яковлевич Березняк вместе с Алексеем Исаевым под руководством ученого В.Ф. Болховитинова вышли с предложением создать необычный истребитель истребительно-реактивной тяги, который бы обладал скоростями не 500 – 550 км/ч, как поршневые, а 800 – 850 км/ч. Это предложение было поддержано, и началась серьезная работа по созданию такого истребителя. Для его испытания был необходим ведущий летчик-испытатель. Остановились на летчике испытателе летно-испытательного института ВВС Григории Яковлевиче Бахчиванджи. Григорий Яковлевич закончил летное училище, и как только прибыл в часть немедленно командиром был направлен на испытательную работу как прекрасный летчик, отлично знавший авиационную технику. С 1935 года и до начала войны он занимался испытанием новых авиационных двигателей. За полтора месяца боев на ЯК-3 он успел сбить пять вражеских самолетов! Началась подготовка к испытаниям совершенно нового двигателя. Было много проблем, но все-таки 15 мая 1942 года произошел первый полет Бахчиванджи на БИ-1. Он прошел успешно, но скорости были пока еще не те, что надо. Надо было двигаться вперед. Авиаконструктор Березняк шел в неизвестное, и вместе с ним летел в неизвестное ведущий летчик-испытатель Г.Я. Бахчиванджи. Испытания шли тяжело, медленно. В 1943 году, выполняя восьмой полет на очередной модификации БИ-1, Григорий Бахчиванджи должен был разогнать самолет до скорости 800 километров в час, и он это сделал на высоте 2000 метров. Поскольку топливо в баках еще оставалось, он решил продолжить полет, но истребитель стало затягивать в пикирование, и все попытки летчика вывести истребитель из пике не увенчались успехом. Григорий Яковлевич погиб на окраине военного аэродрома Кольцово... Заниматься аэродинамикой нового истребителя было некогда, шла война. И только позже ученые ЦАГИ выяснили, что идти на такие большие скорости на прямом крыле, как летали поршневые истребители, было нельзя. Нужно устанавливать стреловидные крылья. И они были установлены позже, благодаря чему после войны успешно летали наши реактивные истребители ЯК-15, Миг-15 и т.д. Осуществляя этот проект, я думал о том, что в то время, во время войны, были два человека – ведущий авиаконструктор и ведущий летчик-испытатель. Да, они шли в неизведанное, и при этом они всегда были вместе. И я хочу, чтобы здесь, в Дубне, и авиаконструктор Березняк, и его летчик-испытатель были вместе… Речь Героя Советского Союза летчика-испытателя В.Н. Кандаурова прервал гул самолета под управлением нашего земляка полковника Бориса Павловича Келазева. Как символ высокой мечты о небе, самолет покружил над первой школой и жмурящими глаза на солнце ребятишками, отдавая дань памяти летчику-испытателю Бахчиванджи. Заместитель генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» Анатолий Петрович Утриванов поздравил учителей, родителей и, конечно же, самих учеников с началом нового учебного года и с особым событием – открытием памятника Г.Я. Бахчиванджи. - Григорий Яковлевич Бахчиванджи своими полетами на первом реактивном самолете ознаменовал рождение советской реактивной авиации, и тем самым он сделал по сути первый шаг в космос. И сегодняшнее мероприятие - это наглядный пример патриотического воспитания ребят, и низкий поклон Владимиру Николаевичу Кандаурову за его идею и его неоценимый вклад в процесс создания памятника. Памятник будет напоминать всем нам, и в первую очередь ребятам, ученикам школы, носящей имя Александра Яковлевича Березняка, о подвиге советского летчика-испытателя Бахчиванджи. В этот день, пронизанный и пропитанный авиационной тематикой, над первой школой, как мы уже сказали, кружил самолет, в небо взмывали ракеты под управлением педагога дополнительного образования Творческого объединения «Образовательная робототехника» Сергея Николаевича Протасова и его воспитанницы ученицы первой школы Дарьи Наумовой. А после освящения памятника благочинным Дубненско-Талдомского округа протоиереем Павлом Мурзичем ребята запустили в небо белых голубей. От Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» в церемонии открытия памятника летчику-герою принял участие главный инженер Илья Захаров. Специалистами особой экономической зоны было построено бетонное основание памятника, площадка из плитки, в кратчайшие сроки проведены сложные работы по установке конструкции весом три тонны, а также благоустройству территории вокруг. - Сегодня мы становимся свидетелями возрождения промышленности и науки в нашей стране, в Дубне активно строятся и начинают свою работу все больше и больше современных предприятий различных отраслей, - подчеркнул на церемонии открытия памятника Илья Захаров. - Очень важно, чтобы мы чтили подвиги героев, понимали, что все наши достижения возможны только благодаря их таланту и мужеству. Подрастающему поколению надо не только знать и помнить об этом, но и стремиться стать героями настоящего времени, достойными наших предков. Праздник получился ярким и был пронизан патриотизмом и духом уважения к создателям авиационной техники и прорывных технологий. Поэтому как нельзя символично финалом торжества стало дружное исполнение «Марша авиаторов» и демонстрация макета легендарного БИ-1. Анна СУХАЯ