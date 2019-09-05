Объединенный институт ядерных исследований с большим вниманием и заботой относится к талантливой молодежи, которой в Институте с каждым годом становится все больше. Привлекая молодых сотрудников в наш город, ОИЯИ создает для них достойные условия жизни и работы, занимаясь постоянным развитием своей социальной базы. Сегодня на эту тему мы беседуем с руководителем УСИ ОИЯИ Андреем Владимировичем Тамоновым и научным сотрудником ОИЯИ Марком Владимировичем Ширченко. А.В. Тамонов: - Со стороны дирекции ОИЯИ последние годы очень много внимания уделяется созданию комфортных условий для жизни и работы всех приезжающих сюда сотрудников, особенно молодых. Все мы понимаем, что давно уже идет битва за мозги, за кадры, и талантливые люди приедут только туда, где им хорошо жить и работать. А жизнь состоит не только из работы, но и из досуга, круга общения, и важно создать такие условия в Институте, когда молодой человек, приезжая из любой страны мира, попадает в комфортную для себя среду. Важно найти и интересную работу, и круг единомышленников – круг тех, с кем ему интересно играть в волейбол, читать книги, смотреть фильмы, обсуждать новости… По личному примеру, своему и своих друзей, могу сказать, что все мы проходили период адаптации. Важно найти близких по духу людей, это всегда удерживает, чтобы не уехать обратно. Дубна становится родным домом, где хочется остаться жить и работать. При этом работать эффективно и в удовольствие. Понимая все это, дирекция пытается создавать максимальные условия для того, чтобы наши молодые ученые находили для себя комфортные условия именно у нас. Одним из таких объектов, куда мы активно привлекаем молодежь, является Универсальная библиотека ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева, где в последние годы собралась активная кадровая команда. Огромное им спасибо, потому что библиотека превратилась в место досуга. Это клуб, куда ребята приходят не только за книгой, но и за общением. - Расскажите, пожалуйста, про самые уникальные, на ваш взгляд, мероприятия, существующие на базе библиотеки. М.В. Ширченко: - Самое первое мероприятие, в котором я участвовал, была Библионочь. Это абсолютно фантастическая вещь! Данный проект создавался добровольцами на голом энтузиазме. Мы, например, делали там визитки «Книга, которую я прочитал»… Мы начали с известных людей Дубны и спрашивали о книгах, которые они бы могли порекомендовать. Такой формат был очень удачен. Еще мы пробовали формат под названием «Антилекция». Идея состоит в том, что приглашается специалист, который минут 10 рассказывает о том, чем он занимается, а все остальное время ему задают вопросы и он на них отвечает. Это было действительно здорово! И еще интереснейший формат «Курилка Гутенберга». В современном мире невозможно прочитать колоссальное количество книг, которые издаются, и возникла идея на этих встречах обмениваться кратким содержанием интересных книг. Блохинка - это место силы, которая какими-то лучами выстреливает не только в город, но и по всей России. А.В. Тамонов: - На мой взгляд, интересен еще формат «Суд над фантастикой», где две команды – прокурор и адвокат – обсуждают фантастические фильмы. Смысл проекта в том, что одна сторона должна оправдывать фантастические вещи, показанные в фильме, с точки зрения современной физики, а другая - опровергать, основываясь на физических принципах и законах. Этот формат объединяет науку, не в смысле форму знания, а в смысле понимания физических принципов. Подобный формат включает и фантазию, и понимание физики, и пристрастие к фантастическим фильмам. - Это мозговой штурм и некий квест одновременно? - Да, и все это в юмористической форме. Это и соревнование в том числе. Команды заранее готовятся, и на самом суде каждая из сторон представляет доказательства собственной теории. - А какие предусмотрены форматы для детской аудитории? А.В. Тамонов: - Для малышей есть клуб «Почитайка», где вместе с детьми читаются книги. Как оказалось, в современном мире это очень актуально. Собрать круг детей и заинтересовать их, прочитав со смыслом книгу, это очень важно. Круг почитателей подобной формы только растет, и интерес детей к книге возрастает. После каждой «Почитайки» малыши подходят к библиотекарю и записываются, чтобы взять книгу этого же автора и почитать уже самостоятельно дома. М.В. Ширченко: - Очень важно, что библиотека с детства становится уютным местом, куда детям удобно и интересно приходить. А.В. Тамонов: - И как следствие, из данного формата получился формат ВИП – Выросшие Из Почитайки. Это уже для подростков, где для них создана своя ниша с интересными для них книгами и темами для обсуждения. Это тот вид досуга, который очень популярен и востребован как некий клуб общения. Кроме того, очень важное направление, которое появилось в библиотеке – это научно-популярная деятельность Института. Вы знаете, что Институт многие годы уделяет большое внимание популяризации науки, и сейчас библиотека объединяет в себе внешкольную образовательную активность ОИЯИ. На базе библиотеки действуют несколько крупных сообществ. Основные из них - это межшкольный факультатив, которым занимается М. Жабицкий. Это группа энтузиастов, которая занимается с ребятами физикой и математикой. И это клуб робототехники «Пример» под руководством П.Д. Ширкова, который дает ребятам основы технического творчества и программирования. - Библиотека всесторонне привлекает и самых маленьких, и молодежь, и Институт этому максимально способствует. - Конечно. Еще в библиотеке произведен капитальный ремонт именно для того, чтобы для всех занимающихся в кружках и научно-популярных группах было оборудовано пространство с учетом всех необходимых особенностей. Всех приглашаю участвовать в мероприятиях и приносить свои идеи! М.В Ширченко: - Мне хотелось бы рассказать про еще одно из мероприятий – это Дни физики. Горжусь ими именно потому, что удалось собрать вокруг этого события очень много талантливых детей. Нам хотелось придумать формат, который бы эти таланты объединял и собирал вместе. На Дни физики мы приглашаем детей из Москвы, Питера, даже один раз приезжали из Чехии и т.д., и все это при поддержке дирекции ОИЯИ. Одна часть проекта – зрелищная, когда дети сами придумывают и осуществляют всяческие физические опыты. Это всегда интересно. Меня всегда удивляло, как дети справляются с презентацией своих проектов. Она длится пару часов, и ребята постоянно объясняют публике, что происходит на их глазах. При этом они не перегорают, а рассказывают с горящим взглядом. А вторая часть проекта, когда дети разбиваются на команды и между ними проходят физические и математические бои. Это некая живая олимпиада, которая проходит в реальном режиме соревнования. При этом много рассматриваемых задач на фантазию, на них нет четкого правильного ответа, важно рассуждать и обосновывать! Для меня открытие, настолько у нас фантастически талантливые дети, единственное, жаль, что не все они приходят потом работать в Институт. Кстати, идея физмат лицея обрела свои черты именно на Днях физики. Несколько заинтересованных людей – мы с А.В.Тамоновым, Г.В.Трубниковым, П.Д. Ширковым, С.З. Пакуляком, М. Жабицким - стали думать над этой идеей, что дало толчок к ее воплощению. В продолжение разговора о том, что дети очень талантливые, приведу один пример. Однажды я рассказал условия задачи и предложил 4 варианта ответа, а дети мне объясняют, что в принципе 2 и 4 вариант они, в принципе, одинаковые… Это был 7 класс, и я понял, насколько они сообразительные. - Как отбираются дети для участия в Днях физики? М.В Ширченко: - Где-то за полгода объявляется конкурс, когда дети могут уже подать заявки. Есть уникальные учителя, которые приезжают и читают лекции, один из них читал лекцию по механике в стихах! Даже дети слушали, не отрываясь, а мы, взрослые, не понимали, как это все можно срифмовать. А.В. Тамонов: - И кроме того, благодаря Станиславу Здиславовичу Пакуляку с Институтом сотрудничает огромное количество учителей физики, не только России, но и всех наших стран-участниц. Именно через них информация доходит до учеников. М.В Ширченко: - Да, кстати, один из лучших сотрудников на моей работе, он у нас появился так – он жил в Лисках, это город в 50 км от Воронежа, ничего не знал про Дубну и про ОИЯИ вообще, но как-то так получилось, что его учительница по физике поехала в Дубну на школу учителей физики и, вернувшись, рассказала ему. Далее он поступил в наш университет, и на первой же лекции, которую вел мой непосредственный начальник, он решил, что будет работать в ОИЯИ. А.В. Тамонов: - И еще одно из наших партнерских мероприятий – это Летняя школа на базе «Волга», которая проходит уже 7 лет подряд и показывает свою эффективность. Нам удалось вокруг Института объединить талантливых людей, не физиков. В рамках этой школы приезжают около 1500 ребят разных профессий – фотографы, геологи, медики, журналисты, музыканты, географы, кинематографисты, театралы – каждый год проходит 30-40 мастерских по их направлениям. Они все очень талантливые и очень инициативные и энергичные. Кто-то приезжает даже с Сахалина, Владивостока, Кавказа… Им хочется учиться, быть лучше в своей сфере, создавать и созидать. Летняя школа их всех объединяет, и все они вращаются вокруг Института. Возникает некая синергия, когда талантливые люди, но не физики, узнают про Институт и привносят какие-то идеи или просто информацию о нас увозят к себе, где в своих кругах рассказывают про ОИЯИ. - За эти годы Летняя школа стала одной из визитных карточек для Института! А.В. Тамонов: - Именно так, и с каждым годом поучаствовать в ней хотят все больше и больше людей. Этот формат мы будем дальше развивать и продвигать. И в завершении еще раз хочется повторить, что если у кого-то возникает идея создания нового клуба, события или мероприятия – добро пожаловать, мы открыты и готовы делать все, чтобы жизнь каждый день изменялась и создавалось новое и интересное. Мы готовы воплощать интересные идеи! Беседовала Элеонора Ямалеева