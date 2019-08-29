Ровно пять лет назад при дирекции Объединенного института ядерных исследований был создан Общественный совет по взаимодействию с органами местного самоуправления нашего города. Как отметил тогда директор Института Виктор Анатольевич Матвеев, комментируя цель создания Общественного совета, его работа будет способствовать становлению конструктивного диалога между Объединенным институтом ядерных исследований и органами местного самоуправления Дубны и послужит выработке решений для совместного развития в ряде направлений. Сегодня, по прошествии пяти лет работы Общественного совета, можно с полной уверенностью сказать, что она была плодотворной и эффективной, и в целом Общественный орган полностью оправдал свое предназначение. Наш разговор с председателем Совета депутатов, начальником научно-экспериментального отдела ЛНФ ОИЯИ Сергеем Александровичем Куликовым - первым председателем Общественного совета при дирекции ОИЯИ, и депутатом Совета депутатов, руководителем социальной инфраструктуры ОИЯИ Андреем Владимировичем Тамоновым, возглавившим Общественный совет в конце прошлого года. С.Куликов: - Идея организации Общественного совета возникла не случайно: Институт и город поняли, что необходимо более активно обмениваться информацией, но не за закрытыми дверями, а вовлекать сотрудников Института, горожан и слышать обо всех их проблемах из первоисточника. Для того чтобы это взаимодействие стало более эффективным, в состав Общественного совета включили сотрудников Института разного возраста из разных подразделений, ветеранов, представителей объединения молодых ученых и специалистов, профсоюзной организации и национальных групп. Все заседания проходили в открытом режиме, т.е. принять в них участие мог каждый желающий. К участию в них мы обязательно приглашали главу города, его профильных заместителей, депутатов. Работа Общественного совета с самого начала касалась не только жизни институтской части, но и города в целом, поскольку большинство вопросов, которые затрагивают интересы Объединенного института и его сотрудников, начиная от движения электричек и необходимости сохранения вокзала «Дубна» и заканчивая обсуждением генерального плана города, затрагивают интересы наукограда в целом. 5 сентября 2014 года состоялось первое заседание Общественного совета. Оно носило организационный характер, а уже на втором заседании были подняты актуальные для Института вопросы. Так, обсуждался вопрос необходимости капитального ремонта Музея науки и техники, поскольку его уровень в то время не соответствовал уровню Объединенного института. Вскоре после заседания Общественного совета в музее был начат ремонт и в результате изменена его концепция - появились виртуальные экскурсии, лекционный зал. В музее началась новая жизнь! На втором заседании мы также рассматривали вопрос развития объектов социальной инфраструктуры и спорта. Тогда на Общественном совете было принято решение о развитии стадиона «Наука». А. Тамонов: - Для социальной инфраструктуры появление Общественного совета стало действительно отправной точкой, и с конца 2014 года, после обсуждения на нем проблем инфраструктуры – библиотеки, музея, объектов спорта, после того, как дирекция Института услышала и увидела востребованность этих объектов среди своих сотрудников, началось их серьезное преобразование. На втором заседании Совета я представлял стратегию развития стадиона «Наука», и сегодня мы видим, как за эти пять лет стадион преобразился. Спортивная инфраструктура была обновлена практически полностью. За это время удалось создать два футбольных поля: восстановить существующее с натуральной травой и второе - создать новое с искусственным покрытием, которое позволяет играть в футбол и в холодное время года. Удалось воссоздать хоккейную коробку с многофункциональным использованием в летнее время (для игры в волейбол, баскетбол, теннис). Также была построена современная беговая дорожка с профессиональным покрытием, удалось открыть три катка. Благодаря решению Общественного совета удалось полностью обновить прокат спортинвентаря. Инвентарь к тому времени у нас морально устарел. В итоге были закуплены новые лыжи, коньки, и сегодня мы видим достаточно серьезный спрос на этот инвентарь. Также нам удалось полностью модернизировать зал, обновить скалодром, отремонтировать общественные пространства - туалеты, зоны отдыха. А за инфраструктурой, естественно, потянулась жизнь на стадионе, появились новые спортивные группы. Малое футбольное поле занято все время, в летнее время у нас также занимается детская футбольная секция, секции шахмат и лыжная. А в ближайшие пару недель на стадионе появится еще один новый объект - площадка для воркаута. С.Куликов: - Что немаловажно, стадион - объект институтский, и в первую очередь все условия на нем созданы для сотрудников ОИЯИ, но в то же время этот спортивный объект доступен для всех жителей города. Общественный совет не раз становился площадкой для конструктивного диалога, обмена мнениями по самым различным вопросам. Жители, наверное, хорошо помнят, какие проблемы в жилищно-коммунальной сфере возникли несколько лет назад, когда жителям одновременно приходило по нескольку квитанций на оплату, возникла неразбериха с управляющими компаниями. Этот вопрос мы тоже активно обсуждали вместе с дирекцией Института и руководством города: каким образом выходить из сложившейся ситуации, возможен ли переход на прямые расчеты жителей с ресурсоснабжающими компаниями. Мы обсуждали стратегию развития наукограда Дубна, связанную с развитием и научной составляющей, и объектов социальной сферы. Сегодня, благодаря тому, что такой документ существует, мы имеем возможность расходовать дополнительные средства из наукоградской программы на школы и детские сады. А.Тамонов: - Одной из тем, обсуждение которой началось на заседании Общественного совета, стал вопрос создания физико-математического лицея. С момента обсуждения прошло три года. В прошлом году состоялась презентация проекта у губернатора, который подтвердил, что Дубне, городу научных достижений, нужен такой лицей - специализированное учреждение для детей, которые хотят посвятить себя физике, математике, инженерному делу. С.Куликов: - В настоящее время проект капитального ремонта здания разработан, он находится на экспертизе, в ходе которой будет подтвержден объем средств, необходимый на проведение работ. Московская область подтвердила намерения выделить необходимые средства на ремонт с последующим содержанием лицея в размере около 100 млн в год. В ходе работ была привлечена специализированная компания по разработке школьных образовательных пространств, которая в дополнение к строительному проекту разработала организацию образовательного пространства. Она предусмотрела очень много интересных технологий с тем, чтобы не просто настроить стен и поставить парты, а создать пространство, удовлетворяющее современным требованиям к образованию. Областной физико-математический лицей будет носить имя академика В.Г. Кадышевского. Были вопросы, на первый взгляд, совсем простые. Такие как снос ограждений на площади Мира, установленных городской администрацией. Администрация, выслушав позицию Института, признала, что это было поспешное решение. Это общее обсуждение позволило снять социальное напряжение, которое возникло тогда в обществе, а также вернуть площади ее исторический облик. Есть и такие вопросы, которые не удалось решить. Один из примеров - проблема использования конюшни в Ратмино. Но, думаю, в перспективе мы обязательно вернемся к этому вопросу. А.Тамонов: - В прошлом году я возглавил Общественный совет, и первый вопрос, который предстояло вынести на обсуждение, - вопрос благоустройства набережной. На первом заседании была заслушана конкурсная заявка, которая выиграла федеральный конкурс. По ней было сразу же высказано достаточно много замечаний и претензий от лица общественности. По итогам очередного обсуждения проекта появилась официальная позиция Института, в которой директор высказал несогласие с проектом и внес предложения. Одно из серьезных замечаний - это сокращение пляжного пространства и зоны отдыха за счет возведения на пляже сооружений. Сейчас в рамках рабочей группы удалось согласовать сокращение этих объектов либо перенос их в другую зону с пляжа. Еще один момент, которым общественность была недовольна - застройка территории парка капитальными строениями. И хотя на всевозможных обсуждениях из уст проектировщиков звучало, что строительство капитальных объектов не предполагается, в проекте мы увидели, что такие сооружения есть. Поэтому в ходе рабочей группы были разумно перенесены эти объекты на более подходящие места. На Общественном совете активно прозвучала идея, и проектировщики учли, создания в парке на набережной в том числе научно-образовательной инфраструктуры. Один из таких объектов - аллея химических элементов. Это детская площадка с малыми формами, которые популяризируют достижения Объединенного института и рассказывают детям о том, чем сегодня знаменит Институт. Мы не можем сказать, что сегодня учтены все замечания, тем не менее, Общественный совет стал одной из активнейших площадок, на которой происходили обсуждение и корректировка тех замыслов проектировщиков, которые не устраивали общественников. Стоит сказать, что были еще два момента, которые дирекция Объединенного института настоятельно рекомендовала учесть - это сохранение яблоневой аллеи вдоль набережной и оставить прежнее асфальтовое покрытие. Оба эти момента отражены в проекте. И, наконец, последний вопрос, который обсуждали в рамках Общественного совета, - развитие системы здравоохранения в городе. Система финансирования здравоохранения сегодня выстроена так, что финансирование медицинских учреждений полностью зависит от числа пациентов. Поэтому существует некая конкуренция между городской больницей и медсанчастью. При этом возникло дублирование отделений, когда и в ДГБ, и в МСЧ №9 есть отделения, по сути оказывающие одни и те же профили лечения, при этом некоторые профили лечения отсутствуют вовсе. Поэтому тема Общественного совета и дискуссии на нем сводились к выработке единой стратегии развития медицины, при которой в городе был бы представлен максимально широкий диапазон медицинских услуг. С.Куликов: - Существующая система медицинской помощи не должна останавливаться в своем развитии. Мы заканчиваем строительство лечебного корпуса и вводим его в строй. При этом понимаем, что нам есть еще куда развиваться. Институт и общественность активно поддерживают строительство новой детской поликлиники на правом берегу, а также строительство сосудистого центра, чтобы наших горожан не везли с инсультами и инфарктами в Дмитров и Долгопрудный. Чтобы медицинскую помощь они могли получать в Дубне в специально оборудованном отделении. И для нас теперь главное, чтобы эти решения и предложения не остались на бумаге, а планомерно были претворены в жизнь. Анна СУХАЯ фото www.jinr.ru Пять лет конструктивного диалога Ровно пять лет назад при дирекции Объединенного института ядерных исследований был создан Общественный совет по взаимодействию с органами местного самоуправления нашего города. Как отметил тогда директор Института Виктор Анатольевич Матвеев, комментируя цель создания Общественного совета, его работа будет способствовать становлению конструктивного диалога между Объединенным институтом ядерных исследований и органами местного самоуправления Дубны и послужит выработке решений для совместного развития в ряде направлений. Сегодня, по прошествии пяти лет работы Общественного совета, можно с полной уверенностью сказать, что она была плодотворной и эффективной, и в целом Общественный орган полностью оправдал свое предназначение. Наш разговор с председателем Совета депутатов, начальником научно-экспериментального отдела ЛНФ ОИЯИ Сергеем Александровичем Куликовым - первым председателем Общественного совета при дирекции ОИЯИ, и депутатом Совета депутатов, руководителем социальной инфраструктуры ОИЯИ Андреем Владимировичем Тамоновым, возглавившим Общественный совет в конце прошлого года. С.Куликов: - Идея организации Общественного совета возникла не случайно: Институт и город поняли, что необходимо более активно обмениваться информацией, но не за закрытыми дверями, а вовлекать сотрудников Института, горожан и слышать обо всех их проблемах из первоисточника. Для того чтобы это взаимодействие стало более эффективным, в состав Общественного совета включили сотрудников Института разного возраста из разных подразделений, ветеранов, представителей объединения молодых ученых и специалистов, профсоюзной организации и национальных групп. Все заседания проходили в открытом режиме, т.е. принять в них участие мог каждый желающий. К участию в них мы обязательно приглашали главу города, его профильных заместителей, депутатов. Работа Общественного совета с самого начала касалась не только жизни институтской части, но и города в целом, поскольку большинство вопросов, которые затрагивают интересы Объединенного института и его сотрудников, начиная от движения электричек и необходимости сохранения вокзала «Дубна» и заканчивая обсуждением генерального плана города, затрагивают интересы наукограда в целом. 5 сентября 2014 года состоялось первое заседание Общественного совета. Оно носило организационный характер, а уже на втором заседании были подняты актуальные для Института вопросы. Так, обсуждался вопрос необходимости капитального ремонта Музея науки и техники, поскольку его уровень в то время не соответствовал уровню Объединенного института. Вскоре после заседания Общественного совета в музее был начат ремонт и в результате изменена его концепция - появились виртуальные экскурсии, лекционный зал. В музее началась новая жизнь! На втором заседании мы также рассматривали вопрос развития объектов социальной инфраструктуры и спорта. Тогда на Общественном совете было принято решение о развитии стадиона «Наука». А. Тамонов: - Для социальной инфраструктуры появление Общественного совета стало действительно отправной точкой, и с конца 2014 года, после обсуждения на нем проблем инфраструктуры – библиотеки, музея, объектов спорта, после того, как дирекция Института услышала и увидела востребованность этих объектов среди своих сотрудников, началось их серьезное преобразование. На втором заседании Совета я представлял стратегию развития стадиона «Наука», и сегодня мы видим, как за эти пять лет стадион преобразился. Спортивная инфраструктура была обновлена практически полностью. За это время удалось создать два футбольных поля: восстановить существующее с натуральной травой и второе - создать новое с искусственным покрытием, которое позволяет играть в футбол и в холодное время года. Удалось воссоздать хоккейную коробку с многофункциональным использованием в летнее время (для игры в волейбол, баскетбол, теннис). Также была построена современная беговая дорожка с профессиональным покрытием, удалось открыть три катка. Благодаря решению Общественного совета удалось полностью обновить прокат спортинвентаря. Инвентарь к тому времени у нас морально устарел. В итоге были закуплены новые лыжи, коньки, и сегодня мы видим достаточно серьезный спрос на этот инвентарь. Также нам удалось полностью модернизировать зал, обновить скалодром, отремонтировать общественные пространства - туалеты, зоны отдыха. А за инфраструктурой, естественно, потянулась жизнь на стадионе, появились новые спортивные группы. Малое футбольное поле занято все время, в летнее время у нас также занимается детская футбольная секция, секции шахмат и лыжная. А в ближайшие пару недель на стадионе появится еще один новый объект - площадка для воркаута. С.Куликов: - Что немаловажно, стадион - объект институтский, и в первую очередь все условия на нем созданы для сотрудников ОИЯИ, но в то же время этот спортивный объект доступен для всех жителей города. Общественный совет не раз становился площадкой для конструктивного диалога, обмена мнениями по самым различным вопросам. Жители, наверное, хорошо помнят, какие проблемы в жилищно-коммунальной сфере возникли несколько лет назад, когда жителям одновременно приходило по нескольку квитанций на оплату, возникла неразбериха с управляющими компаниями. Этот вопрос мы тоже активно обсуждали вместе с дирекцией Института и руководством города: каким образом выходить из сложившейся ситуации, возможен ли переход на прямые расчеты жителей с ресурсоснабжающими компаниями. Мы обсуждали стратегию развития наукограда Дубна, связанную с развитием и научной составляющей, и объектов социальной сферы. Сегодня, благодаря тому, что такой документ существует, мы имеем возможность расходовать дополнительные средства из наукоградской программы на школы и детские сады. А.Тамонов: - Одной из тем, обсуждение которой началось на заседании Общественного совета, стал вопрос создания физико-математического лицея. С момента обсуждения прошло три года. В прошлом году состоялась презентация проекта у губернатора, который подтвердил, что Дубне, городу научных достижений, нужен такой лицей - специализированное учреждение для детей, которые хотят посвятить себя физике, математике, инженерному делу. С.Куликов: - В настоящее время проект капитального ремонта здания разработан, он находится на экспертизе, в ходе которой будет подтвержден объем средств, необходимый на проведение работ. Московская область подтвердила намерения выделить необходимые средства на ремонт с последующим содержанием лицея в размере около 100 млн в год. В ходе работ была привлечена специализированная компания по разработке школьных образовательных пространств, которая в дополнение к строительному проекту разработала организацию образовательного пространства. Она предусмотрела очень много интересных технологий с тем, чтобы не просто настроить стен и поставить парты, а создать пространство, удовлетворяющее современным требованиям к образованию. Областной физико-математический лицей будет носить имя академика В.Г. Кадышевского. Были вопросы, на первый взгляд, совсем простые. Такие как снос ограждений на площади Мира, установленных городской администрацией. Администрация, выслушав позицию Института, признала, что это было поспешное решение. Это общее обсуждение позволило снять социальное напряжение, которое возникло тогда в обществе, а также вернуть площади ее исторический облик. Есть и такие вопросы, которые не удалось решить. Один из примеров - проблема использования конюшни в Ратмино. Но, думаю, в перспективе мы обязательно вернемся к этому вопросу. А.Тамонов: - В прошлом году я возглавил Общественный совет, и первый вопрос, который предстояло вынести на обсуждение, - вопрос благоустройства набережной. На первом заседании была заслушана конкурсная заявка, которая выиграла федеральный конкурс. По ней было сразу же высказано достаточно много замечаний и претензий от лица общественности. По итогам очередного обсуждения проекта появилась официальная позиция Института, в которой директор высказал несогласие с проектом и внес предложения. Одно из серьезных замечаний - это сокращение пляжного пространства и зоны отдыха за счет возведения на пляже сооружений. Сейчас в рамках рабочей группы удалось согласовать сокращение этих объектов либо перенос их в другую зону с пляжа. Еще один момент, которым общественность была недовольна - застройка территории парка капитальными строениями. И хотя на всевозможных обсуждениях из уст проектировщиков звучало, что строительство капитальных объектов не предполагается, в проекте мы увидели, что такие сооружения есть. Поэтому в ходе рабочей группы были разумно перенесены эти объекты на более подходящие места. На Общественном совете активно прозвучала идея, и проектировщики учли, создания в парке на набережной в том числе научно-образовательной инфраструктуры. Один из таких объектов - аллея химических элементов. Это детская площадка с малыми формами, которые популяризируют достижения Объединенного института и рассказывают детям о том, чем сегодня знаменит Институт. Мы не можем сказать, что сегодня учтены все замечания, тем не менее, Общественный совет стал одной из активнейших площадок, на которой происходили обсуждение и корректировка тех замыслов проектировщиков, которые не устраивали общественников. Стоит сказать, что были еще два момента, которые дирекция Объединенного института настоятельно рекомендовала учесть - это сохранение яблоневой аллеи вдоль набережной и оставить прежнее асфальтовое покрытие. Оба эти момента отражены в проекте. И, наконец, последний вопрос, который обсуждали в рамках Общественного совета, - развитие системы здравоохранения в городе. Система финансирования здравоохранения сегодня выстроена так, что финансирование медицинских учреждений полностью зависит от числа пациентов. Поэтому существует некая конкуренция между городской больницей и медсанчастью. При этом возникло дублирование отделений, когда и в ДГБ, и в МСЧ №9 есть отделения, по сути оказывающие одни и те же профили лечения, при этом некоторые профили лечения отсутствуют вовсе. Поэтому тема Общественного совета и дискуссии на нем сводились к выработке единой стратегии развития медицины, при которой в городе был бы представлен максимально широкий диапазон медицинских услуг. С.Куликов: - Существующая система медицинской помощи не должна останавливаться в своем развитии. Мы заканчиваем строительство лечебного корпуса и вводим его в строй. При этом понимаем, что нам есть еще куда развиваться. Институт и общественность активно поддерживают строительство новой детской поликлиники на правом берегу, а также строительство сосудистого центра, чтобы наших горожан не везли с инсультами и инфарктами в Дмитров и Долгопрудный. Чтобы медицинскую помощь они могли получать в Дубне в специально оборудованном отделении. И для нас теперь главное, чтобы эти решения и предложения не остались на бумаге, а планомерно были претворены в жизнь. Анна СУХАЯ фото www.jinr.ru Пять лет конструктивного диалога Ровно пять лет назад при дирекции Объединенного института ядерных исследований был создан Общественный совет по взаимодействию с органами местного самоуправления нашего города. Как отметил тогда директор Института Виктор Анатольевич Матвеев, комментируя цель создания Общественного совета, его работа будет способствовать становлению конструктивного диалога между Объединенным институтом ядерных исследований и органами местного самоуправления Дубны и послужит выработке решений для совместного развития в ряде направлений. Сегодня, по прошествии пяти лет работы Общественного совета, можно с полной уверенностью сказать, что она была плодотворной и эффективной, и в целом Общественный орган полностью оправдал свое предназначение. Наш разговор с председателем Совета депутатов, начальником научно-экспериментального отдела ЛНФ ОИЯИ Сергеем Александровичем Куликовым - первым председателем Общественного совета при дирекции ОИЯИ, и депутатом Совета депутатов, руководителем социальной инфраструктуры ОИЯИ Андреем Владимировичем Тамоновым, возглавившим Общественный совет в конце прошлого года. С.Куликов: - Идея организации Общественного совета возникла не случайно: Институт и город поняли, что необходимо более активно обмениваться информацией, но не за закрытыми дверями, а вовлекать сотрудников Института, горожан и слышать обо всех их проблемах из первоисточника. Для того чтобы это взаимодействие стало более эффективным, в состав Общественного совета включили сотрудников Института разного возраста из разных подразделений, ветеранов, представителей объединения молодых ученых и специалистов, профсоюзной организации и национальных групп. Все заседания проходили в открытом режиме, т.е. принять в них участие мог каждый желающий. К участию в них мы обязательно приглашали главу города, его профильных заместителей, депутатов. Работа Общественного совета с самого начала касалась не только жизни институтской части, но и города в целом, поскольку большинство вопросов, которые затрагивают интересы Объединенного института и его сотрудников, начиная от движения электричек и необходимости сохранения вокзала «Дубна» и заканчивая обсуждением генерального плана города, затрагивают интересы наукограда в целом. 5 сентября 2014 года состоялось первое заседание Общественного совета. Оно носило организационный характер, а уже на втором заседании были подняты актуальные для Института вопросы. Так, обсуждался вопрос необходимости капитального ремонта Музея науки и техники, поскольку его уровень в то время не соответствовал уровню Объединенного института. Вскоре после заседания Общественного совета в музее был начат ремонт и в результате изменена его концепция - появились виртуальные экскурсии, лекционный зал. В музее началась новая жизнь! На втором заседании мы также рассматривали вопрос развития объектов социальной инфраструктуры и спорта. Тогда на Общественном совете было принято решение о развитии стадиона «Наука». А. Тамонов: - Для социальной инфраструктуры появление Общественного совета стало действительно отправной точкой, и с конца 2014 года, после обсуждения на нем проблем инфраструктуры – библиотеки, музея, объектов спорта, после того, как дирекция Института услышала и увидела востребованность этих объектов среди своих сотрудников, началось их серьезное преобразование. На втором заседании Совета я представлял стратегию развития стадиона «Наука», и сегодня мы видим, как за эти пять лет стадион преобразился. Спортивная инфраструктура была обновлена практически полностью. За это время удалось создать два футбольных поля: восстановить существующее с натуральной травой и второе - создать новое с искусственным покрытием, которое позволяет играть в футбол и в холодное время года. Удалось воссоздать хоккейную коробку с многофункциональным использованием в летнее время (для игры в волейбол, баскетбол, теннис). Также была построена современная беговая дорожка с профессиональным покрытием, удалось открыть три катка. Благодаря решению Общественного совета удалось полностью обновить прокат спортинвентаря. Инвентарь к тому времени у нас морально устарел. В итоге были закуплены новые лыжи, коньки, и сегодня мы видим достаточно серьезный спрос на этот инвентарь. Также нам удалось полностью модернизировать зал, обновить скалодром, отремонтировать общественные пространства - туалеты, зоны отдыха. А за инфраструктурой, естественно, потянулась жизнь на стадионе, появились новые спортивные группы. Малое футбольное поле занято все время, в летнее время у нас также занимается детская футбольная секция, секции шахмат и лыжная. А в ближайшие пару недель на стадионе появится еще один новый объект - площадка для воркаута. С.Куликов: - Что немаловажно, стадион - объект институтский, и в первую очередь все условия на нем созданы для сотрудников ОИЯИ, но в то же время этот спортивный объект доступен для всех жителей города. Общественный совет не раз становился площадкой для конструктивного диалога, обмена мнениями по самым различным вопросам. Жители, наверное, хорошо помнят, какие проблемы в жилищно-коммунальной сфере возникли несколько лет назад, когда жителям одновременно приходило по нескольку квитанций на оплату, возникла неразбериха с управляющими компаниями. Этот вопрос мы тоже активно обсуждали вместе с дирекцией Института и руководством города: каким образом выходить из сложившейся ситуации, возможен ли переход на прямые расчеты жителей с ресурсоснабжающими компаниями. Мы обсуждали стратегию развития наукограда Дубна, связанную с развитием и научной составляющей, и объектов социальной сферы. Сегодня, благодаря тому, что такой документ существует, мы имеем возможность расходовать дополнительные средства из наукоградской программы на школы и детские сады. А.Тамонов: - Одной из тем, обсуждение которой началось на заседании Общественного совета, стал вопрос создания физико-математического лицея. С момента обсуждения прошло три года. В прошлом году состоялась презентация проекта у губернатора, который подтвердил, что Дубне, городу научных достижений, нужен такой лицей - специализированное учреждение для детей, которые хотят посвятить себя физике, математике, инженерному делу. С.Куликов: - В настоящее время проект капитального ремонта здания разработан, он находится на экспертизе, в ходе которой будет подтвержден объем средств, необходимый на проведение работ. Московская область подтвердила намерения выделить необходимые средства на ремонт с последующим содержанием лицея в размере около 100 млн в год. В ходе работ была привлечена специализированная компания по разработке школьных образовательных пространств, которая в дополнение к строительному проекту разработала организацию образовательного пространства. Она предусмотрела очень много интересных технологий с тем, чтобы не просто настроить стен и поставить парты, а создать пространство, удовлетворяющее современным требованиям к образованию. Областной физико-математический лицей будет носить имя академика В.Г. Кадышевского. Были вопросы, на первый взгляд, совсем простые. Такие как снос ограждений на площади Мира, установленных городской администрацией. Администрация, выслушав позицию Института, признала, что это было поспешное решение. Это общее обсуждение позволило снять социальное напряжение, которое возникло тогда в обществе, а также вернуть площади ее исторический облик. Есть и такие вопросы, которые не удалось решить. Один из примеров - проблема использования конюшни в Ратмино. Но, думаю, в перспективе мы обязательно вернемся к этому вопросу. А.Тамонов: - В прошлом году я возглавил Общественный совет, и первый вопрос, который предстояло вынести на обсуждение, - вопрос благоустройства набережной. На первом заседании была заслушана конкурсная заявка, которая выиграла федеральный конкурс. По ней было сразу же высказано достаточно много замечаний и претензий от лица общественности. По итогам очередного обсуждения проекта появилась официальная позиция Института, в которой директор высказал несогласие с проектом и внес предложения. Одно из серьезных замечаний - это сокращение пляжного пространства и зоны отдыха за счет возведения на пляже сооружений. Сейчас в рамках рабочей группы удалось согласовать сокращение этих объектов либо перенос их в другую зону с пляжа. Еще один момент, которым общественность была недовольна - застройка территории парка капитальными строениями. И хотя на всевозможных обсуждениях из уст проектировщиков звучало, что строительство капитальных объектов не предполагается, в проекте мы увидели, что такие сооружения есть. Поэтому в ходе рабочей группы были разумно перенесены эти объекты на более подходящие места. На Общественном совете активно прозвучала идея, и проектировщики учли, создания в парке на набережной в том числе научно-образовательной инфраструктуры. Один из таких объектов - аллея химических элементов. Это детская площадка с малыми формами, которые популяризируют достижения Объединенного института и рассказывают детям о том, чем сегодня знаменит Институт. Мы не можем сказать, что сегодня учтены все замечания, тем не менее, Общественный совет стал одной из активнейших площадок, на которой происходили обсуждение и корректировка тех замыслов проектировщиков, которые не устраивали общественников. Стоит сказать, что были еще два момента, которые дирекция Объединенного института настоятельно рекомендовала учесть - это сохранение яблоневой аллеи вдоль набережной и оставить прежнее асфальтовое покрытие. Оба эти момента отражены в проекте. И, наконец, последний вопрос, который обсуждали в рамках Общественного совета, - развитие системы здравоохранения в городе. Система финансирования здравоохранения сегодня выстроена так, что финансирование медицинских учреждений полностью зависит от числа пациентов. Поэтому существует некая конкуренция между городской больницей и медсанчастью. При этом возникло дублирование отделений, когда и в ДГБ, и в МСЧ №9 есть отделения, по сути оказывающие одни и те же профили лечения, при этом некоторые профили лечения отсутствуют вовсе. Поэтому тема Общественного совета и дискуссии на нем сводились к выработке единой стратегии развития медицины, при которой в городе был бы представлен максимально широкий диапазон медицинских услуг. С.Куликов: - Существующая система медицинской помощи не должна останавливаться в своем развитии. Мы заканчиваем строительство лечебного корпуса и вводим его в строй. При этом понимаем, что нам есть еще куда развиваться. Институт и общественность активно поддерживают строительство новой детской поликлиники на правом берегу, а также строительство сосудистого центра, чтобы наших горожан не везли с инсультами и инфарктами в Дмитров и Долгопрудный. Чтобы медицинскую помощь они могли получать в Дубне в специально оборудованном отделении. И для нас теперь главное, чтобы эти решения и предложения не остались на бумаге, а планомерно были претворены в жизнь. Анна СУХАЯ фото www.jinr.ru