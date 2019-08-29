Всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья» пройдет со 2 по 11 сентября. В ходе акции теплоход «Василий Чапаев» проследует с ведущими специалистами федеральных медицинских центров по маршруту: Москва - Дубна - Рыбинск - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Муром – Рязань - Коломна - Москва. В обследовании детей примут участие ведущие специалисты федеральных медицинских центров: ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева», ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова, ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова», ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», ФГБУ «Детский медицинский центр» УД Президента РФ, Центр экстренной психологической помощи МЧС России. В каждом городе в списках значатся сотни детей, которым необходима консультация столичных специалистов. Как правило, это дети, которым поставлены сложные диагнозы. После осмотра медиками у них появляется шанс получить верный диагноз, а также возможность лечения в Москве. По традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих. Все обследования и консультации проводятся бесплатно.